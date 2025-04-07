Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra çarpan otomobilde ölen öğretmen Zonguldak'ta defnedildi

İstanbul'un Pendik ilçesinde gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden öğretmen, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Vahide Kalyoncu'nun (63) cenazesi, Alaplı Belediyesi morgundan alınarak evinin önüne getirildi. Burada Kalyoncu için dua edildi, helallik alındı.

Kalyoncu'nun cenazesi daha sonra görev yaptığı Alaplı Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne götürüldü. Burada düzenlenen törende Kalyoncu'nun öğrenci ve meslektaşları gözyaşı döktü.

Törenin ardından cenaze, Kandilli beldesi Geyikbeli Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından belde mezarlığında defnedildi.

Tören sırasında izci lideri olan Kalyoncu'nun tabutunun üzerine izci yeleği konuldu, öğrencileri ve meslektaşları izci selamı verdi.

Öte yandan, Kalyoncu'nun beraberindekilerle Umman gezisinden döndüğü öğrenildi.

Törene, Kalyoncu'nun aile ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile meslektaşları, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Kalyoncu'nun ağabeyi Mehmet Sabri Kalyoncu, gazetecilere, "Televizyonda gördüğüm kadarıyla ya kalp krizi veya başka bir şey var işin içinde. Fren izi yok. Öyle haberimiz oldu. Süper bir insandı. Kardeşim diye değil, süper bir insandı. Tamamen eğitimci, tamamen sosyaldi, hepimizin en sosyali oydu. Hakkın rahmetine kavuştuğu için Allah rahmet eylesin. Ömrümce hiç unutamayacağım bir insan. Kardeşim, her şeyim. Küçüklükten beri etrafını eğitmekle geçirdi. Zihni açık bir insandı." ifadelerini kullandı.

Vahide Kalyoncu (63) idaresindeki 67 SF 722 plakalı otomobil 5 Nisan'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri'nde bekleyen bir tıra arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ayşen Yıldız Tanberk (73), Sadi Tanberk (77) ve Özgür Yıldız (67) hayatını kaybetmişti.