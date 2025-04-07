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        Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi sonucu yaşamını yitirenler anıldı

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün 6 Nisan 2012'de çökmesi sonucu yaşamını yitiren 15 kişiyi anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:35
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        Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi sonucu yaşamını yitirenler anıldı
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün 6 Nisan 2012'de çökmesi sonucu yaşamını yitiren 15 kişiyi anma töreni düzenlendi.

        Filyos Çayı kenarında gerçekleştirilen törende, olayda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Daha sonra ölenler için Filyos Çayı'na protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı.

        Törene, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya'nın yanı sıra ilçe protokolü ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

        Çaycuma'da 6 Nisan 2012'de Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün çökmesi sonucu içinde 10 kişi bulunan minibüs ile 5 yaya suya düşerek akıntıya kapılmıştı. Çaya düşen araçtaki Seyfi Baysal ile Suat Özcan kendi çabalarıyla kurtulmayı başarmıştı. Arama çalışmaları sonucu farklı zamanlarda 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 4 kişi ise bulunamamıştı.

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