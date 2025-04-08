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        Baba mesleği kalaycılığı yarım asrı aşkındır aynı dükkanda sürdürüyor

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki kalaycı ustası Macit Çekeneci, babasından öğrendiği mesleği ondan kalan 10 metrekarelik dükkanda yaşatmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:28 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:34
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        Baba mesleği kalaycılığı yarım asrı aşkındır aynı dükkanda sürdürüyor
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki kalaycı ustası Macit Çekeneci, babasından öğrendiği mesleği ondan kalan 10 metrekarelik dükkanda yaşatmaya çalışıyor.

        İlçede ikamet eden 2 çocuk babası Çekeneci, kalaycılık yapan babasının yanında 17 yaşında mesleği öğrenmeye başladı. Zamanla kendini geliştiren ve ilçenin aranan ustalarından biri haline gelen Çekeneci, müşterilerinin getirdiği mutfak eşyalarını geleneksel yöntemlerle kalaylayarak yeni görünüme kavuşturuyor.

        Sabahın erken saatlerinde açtığı iş yerinde ilk günkü heyecanla çalışan Çekeneci, unutulmaya yüz tutmuş baba yadigarı mesleğini devredecek çırak bulamamaktan yakınıyor.

        - "Gençler zanaat öğrensin"

        Macit Çekeneci, AA muhabirine, 1973'ten beri aynı dükkanda babasından öğrendiği mesleği sürdürdüğünü söyledi.

        Çekeneci, kalaycılığın kendileri için ata mirası olduğunu dile getirerek, "Bize gelen eşyaları pırıl pırıl çıkarırız. Hırpalanmış, pislenmiş, ele alınmayacak şekilde olanları yeni alınmış gibi yaparız." dedi.

        Farklı kentlerde kendisinden daha eski ustaların bu mesleği sürdürdüğünü anlatan Çekeneci, "Onlar da çırak bulamamaktan bahsediyorlar. Çocuklarım eğitimlerini sürdürürken dükkanda kap yıkıyorlardı. Bana yardım ederlerdi. Kalaycılık zahmetli bir iş. Bir kap 7 defa elden geçer." diye konuştu.

        Çekeneci, yeni neslin eski meslekleri çok benimsemediğinden bahsederek, "Benim mesleğim devrini tamamlamış. Gençler zanaat öğrensinler. Mesela oto tamirciliği. Şu an için bir numaralı meslek. Bu ölmeyen bir meslek. Zanaatkarın aç kaldığı görülmemiştir. 3 gün beklersin, 4. gün iş gelir senin geçmişe dönük eksikliğini tamamlar." ifadelerini kullandı.

        Mesleği sevmenin ve alın teriyle para kazanmanın değerli olduğunu vurgulayan Çekeneci, sağlığı elverdiğince mesleğini yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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