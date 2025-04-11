Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle Zonguldak'ta dalgaların yüksekliği zaman zaman 7 metreye ulaştı.
Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle Zonguldak'ta dalgaların yüksekliği zaman zaman 7 metreye ulaştı.
Bölgede gün içinde etkisini artıran rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.
Yüksekliği zaman zaman 7 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Rüzgarın, gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.
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