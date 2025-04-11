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        Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

        Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle Zonguldak'ta dalgaların yüksekliği zaman zaman 7 metreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:55 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:55
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        Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
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        Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle Zonguldak'ta dalgaların yüksekliği zaman zaman 7 metreye ulaştı.

        Bölgede gün içinde etkisini artıran rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

        Yüksekliği zaman zaman 7 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

        Rüzgarın, gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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