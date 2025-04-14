Para dolu zarfın sahibini, güvenlik kamera kayıtlarını sosyal medyada yayınlayarak buldu

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir esnaf, iş yerinin önünde zarfta bulduğu 10 bin lirayı, sosyal medya hesabından güvenlik kamerası kayıtlarını yayınlayarak belirlediği sahibine teslim etti.

İlçe merkezinde cep telefonu satışı yapan Levent Günay, iş yerinin önünde içinde 10 bin lira olan zarf buldu.

Güvenlik kamera görüntülerinden parayı düşüren kişiyi tespit eden Günay, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak zarfın sahibini buldu.

Kişinin ilçeye bağlı Zindancılar köyünden M.M. olduğunu belirleyen Günay, parayı sahibine teslim etti.

Günay, AA muhabirine, içi para dolu zarfı gördüğünde güvenlik kameraları kayıtlarından düşüren kişiyi belirlediğini, daha sonra da sosyal medya hesaplarından çağrı yaptığını belirterek, "Yaşlı amcamıza ulaştık, yakınları getirdi zarfı kendisine teslim ettim. Vatandaşlık görevimi yaptım." dedi.

Bu arada, M.M'nin ilçe merkezindeki çarşıda yürürken para dolu zarfını düşürdüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.