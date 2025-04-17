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        Zonguldak'ta uyuşturucuyla mücadelede başarı gösteren emniyet personeli onurlandırdı

        Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, uyuşturucuyla mücadelede başarı gösteren emniyet personelini başarı belgesiyle onurlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 20:35 Güncelleme: 17.04.2025 - 20:36
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        Zonguldak'ta uyuşturucuyla mücadelede başarı gösteren emniyet personeli onurlandırdı
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        Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, uyuşturucuyla mücadelede başarı gösteren emniyet personelini başarı belgesiyle onurlandırdı.

        Alaplı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 17 Nisan'da kolluk kuvvetlerinin ilçede iki farklı noktada gerçekleştirdiği operasyonda toplam 1750 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

        Açıklamada, olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

        Bu kapsamda Kaymakam Köksal'ın operasyonda görev alan personele başarı belgesi verdiği aktarılan açıklamada, "Bundan sonra da ilçemizde uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

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