Zonguldak'ta uyuşturucuyla mücadelede başarı gösteren emniyet personeli onurlandırdı

Bu kapsamda Kaymakam Köksal'ın operasyonda görev alan personele başarı belgesi verdiği aktarılan açıklamada, "Bundan sonra da ilçemizde uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Alaplı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 17 Nisan'da kolluk kuvvetlerinin ilçede iki farklı noktada gerçekleştirdiği operasyonda toplam 1750 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

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