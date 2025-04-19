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        Zonguldak'ta Afgan işçinin cesedinin yanmış halde bulunmasına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yanmış halde bulunmasına ilişkin tutuklu 3 sanığın 4 yıl 6 ay ile 5 yıl 8 ay, tutuksuz 3 sanığın ise 1 yıl 8 ay ile 2 yıl arasında hapse çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 14:36 Güncelleme: 19.04.2025 - 14:36
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        Zonguldak'ta Afgan işçinin cesedinin yanmış halde bulunmasına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı
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        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yanmış halde bulunmasına ilişkin tutuklu 3 sanığın 4 yıl 6 ay ile 5 yıl 8 ay, tutuksuz 3 sanığın ise 1 yıl 8 ay ile 2 yıl arasında hapse çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı.

        Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, her ne kadar sanıklar A.A, A.Ç, E.G, E.D, H.K. ve S.K'nin fikir ve eylem birliği içerisinde ölene yönelik "kasten öldürme" suçunu işledikleri iddia edilse de alınan tanık beyanlarına göre ölenin herhangi bir kimseyle husumetinin bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi.

        Kararda, ölen ile sanık veya sanıklar arasında husumet bulunduğuna dair dosyaya yansıyan delil bulunmadığı kaydedildi.

        Nourtani'nin böbreğinin alındığı iddialarının somut delillere dayanmayıp soyut iddia olarak kaldığı aktarılan kararda, ölen hakkında düzenlenen raporlarda da böbreğinin vücudunda bulunduğu ancak organların yanmış olması sebebiyle birbirlerine yapıştıklarının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

        Kararda, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 22 Aralık 2023 tarihli, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun 31 Ocak 2024 tarihli, Adli Tıp Kurumu Üçüncü Üst Kurulunun 3 Aralık 2024 tarihli raporlarına atıfta bulunularak, "ölüm zamanı 9 Aralık 2023 tarihiyle uyumlu olmakla birlikte ölüm anının hangi an olduğunun bilimsel olarak somut şekilde tespitinin yapılamadığı ve ölenin meydana gelen kazadan sonra yaşayıp yaşamadığının, yaşadıysa ne kadar süre yaşadığının ve olay sonrası gecikmeden acil servisinin çağrılması veya hastaneye götürülerek uygun tedaviye başlanması durumunda kurtulma ihtimalinin olup olmadığının bilinemediği" ifade edildi.

        Gerekçeli kararda, sanıklara "suça elverişli kişilikleri, samimi ve muteber pişmanlık göstermedikleri" gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulanmadığı, A.Ç. hakkında ise olayı öğrendikten sonra avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak suçun aydınlatılmasına yardımcı olduğu için indirim uygulandığı belirtildi.

        - Olay

        Kırat Mahallesi'nde yol kenarındaki ormanlık alanda 10 Kasım 2023'te yanmış halde bulunan cesedin, 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye (50) ait olduğu belirlenmişti.

        Soruşturma kapsamında ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağı sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan A.A, E.G. ve H.K. tutuklanmış, E.D, A.Ç. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Ruhsatsız ocakta çalıştığı öne sürülen Nourtani'nin, iş sırasında fenalaşıp hareketsiz kaldığı ve buradan araçla ormana götürülüp benzin dökülerek yakıldığı iddia edilmişti.

        Nourtani'nin cesedinin bulunmasından 4 gün önce jandarma ekiplerince, ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen maden ocağının patlayıcıyla kullanılamaz hale getirildiği fakat zanlıların yeni giriş açarak ocağı yeniden faaliyete soktuğu tespit edilmişti.

        - Karar

        Mahkeme heyeti, 11 Nisan'daki karar duruşmasında tutuklu sanıklar E.G. ve H.K. hakkında alt sınırdan uzaklaşarak "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5'er yıl 8 ay, diğer tutuklu sanık A.A. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetmişti.

        Tutuksuz sanıklar E.D. ve S.K. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 2'şer yıl hapis cezasına karar verilmişti. Aynı suçtan diğer tutuksuz sanık A.Ç'ye ise olayın aydınlatılmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olması dolayısıyla takdiri indirim uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

        Heyet, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin, tutuksuz sanıkların da yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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