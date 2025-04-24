Zonguldak'ta ev hanımları el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ev hanımları açtıkları stantlarda el emeği ürünlerinden elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Çaycuma Kent Konseyi, yerel kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini değerlendirebileceği bir alan oluşturmak amacıyla "El Emeği Sokağı" projesini hayata geçirdi. Kadın girişimcilerin üretim gücünü destekleyen proje kapsamında 14 kadın girişimci, yöreye özgü el işi takılar, doğal sabunlar, örgü ürünler ve el yapımı çantalarını sergileyip satışa sunuyor.

Çaycuma Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu Başkanı Ayla Kalaycı, AA muhabirine, evde el işi yapan hanımlara iş imkanı yaratmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Kapalı alan talepleri üzerine bulundukları alanın kendilerine önerildiğini anlatan Kalaycı, "Burada 14 kulübe var ve her biri farklı el emeği ürünlerine göre stant açtı. Ben süs kabağı yapıyorum. El işi, takı, mum, çanta, sepet, dikiş sepeti ve çanta yapan arkadaşlarımız da var. Burada farklı işler üzerine üretim yapıyoruz." diye konuştu.

Çanta üreticisi Elif Çolakoğlu, asıl mesleğinin farklı olduğunu, evde küçük çantalar dikip örmeye başlayınca ilerleme kaydettiğini anlatarak, "Bu süreç hem evime ekonomik katkı sağladı hem de sosyal medya ve ilçemizde tanınmamı sağladı. Elime böyle bir fırsat geçince burada da birçok kadına çanta tasarlayarak kendimi iyi hissetmeye başladım. Kadının değdiği her şey bereketlenir, yuva olur. Kadının özgüveni geldiğinde kendini güçlü hisseder." ifadelerini kullandı.

Takı tasarımcısı Gülşen Yeginer, evde hobi olarak başladığını, uğraşını daha sonra satış amaçlı sürdürmeye karar verdiğini belirterek, "Takı işine bir süre ara verip çanta üzerine çalışmaya başladım. Yine de takı tasarımım devam ediyor. Şu anda çanta ağırlıklı çalışıyorum ve satışını burada yapıyorum. Bir kadın girişimci olarak bu işi yürütmek bana ayrı bir gurur veriyor. Hem keyif alıyorum hem de maddi katkı sağladığı için mutluyum." şeklinde konuştu.