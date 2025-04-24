Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta ev hanımları el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ev hanımları açtıkları stantlarda el emeği ürünlerinden elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:45 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta ev hanımları el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ev hanımları açtıkları stantlarda el emeği ürünlerinden elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Çaycuma Kent Konseyi, yerel kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini değerlendirebileceği bir alan oluşturmak amacıyla "El Emeği Sokağı" projesini hayata geçirdi. Kadın girişimcilerin üretim gücünü destekleyen proje kapsamında 14 kadın girişimci, yöreye özgü el işi takılar, doğal sabunlar, örgü ürünler ve el yapımı çantalarını sergileyip satışa sunuyor.

        Çaycuma Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu Başkanı Ayla Kalaycı, AA muhabirine, evde el işi yapan hanımlara iş imkanı yaratmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

        Kapalı alan talepleri üzerine bulundukları alanın kendilerine önerildiğini anlatan Kalaycı, "Burada 14 kulübe var ve her biri farklı el emeği ürünlerine göre stant açtı. Ben süs kabağı yapıyorum. El işi, takı, mum, çanta, sepet, dikiş sepeti ve çanta yapan arkadaşlarımız da var. Burada farklı işler üzerine üretim yapıyoruz." diye konuştu.

        Çanta üreticisi Elif Çolakoğlu, asıl mesleğinin farklı olduğunu, evde küçük çantalar dikip örmeye başlayınca ilerleme kaydettiğini anlatarak, "Bu süreç hem evime ekonomik katkı sağladı hem de sosyal medya ve ilçemizde tanınmamı sağladı. Elime böyle bir fırsat geçince burada da birçok kadına çanta tasarlayarak kendimi iyi hissetmeye başladım. Kadının değdiği her şey bereketlenir, yuva olur. Kadının özgüveni geldiğinde kendini güçlü hisseder." ifadelerini kullandı.

        Takı tasarımcısı Gülşen Yeginer, evde hobi olarak başladığını, uğraşını daha sonra satış amaçlı sürdürmeye karar verdiğini belirterek, "Takı işine bir süre ara verip çanta üzerine çalışmaya başladım. Yine de takı tasarımım devam ediyor. Şu anda çanta ağırlıklı çalışıyorum ve satışını burada yapıyorum. Bir kadın girişimci olarak bu işi yürütmek bana ayrı bir gurur veriyor. Hem keyif alıyorum hem de maddi katkı sağladığı için mutluyum." şeklinde konuştu.

        Çaycuma Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak görev yapan Yonca Girgin, buranın ev hanımları için çok güzel bir yer olduğunu, kadınların hobi olarak başladıkları işleri paraya çevirmeye başladığını ifade etti.

        Tüm ürünlerin el emeği olduğuna dikkati çeken Girgin, "Kalıpları döküyoruz, ürünleri dönüştürüyor, boyayıp süsleyerek satışa sunuyoruz. Buradaki ürünlerin hepsi kendi emeğimizle yapılmış. Dışarıdan alınmış hiçbir ürün yok." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
        Bakanlardan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Bakanlardan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        Harvard Rektörü: Yasal haklarımızdan ödün vermeyeceğiz
        Harvard Rektörü: Yasal haklarımızdan ödün vermeyeceğiz
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        Minguzzi'nin katili satırla yakalandı, takipsizlik verildi!
        Minguzzi'nin katili satırla yakalandı, takipsizlik verildi!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        "Bizi hedef gösterdi"
        "Bizi hedef gösterdi"

        Benzer Haberler

        Dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Zonguldak'ta yangında mahsur kalan yaşlı adamı otopark görevlisi kurtardı
        Zonguldak'ta yangında mahsur kalan yaşlı adamı otopark görevlisi kurtardı
        Yangında mahsur kalan görme engelliyi otopark görevlisi kurtardı
        Yangında mahsur kalan görme engelliyi otopark görevlisi kurtardı
        Başkent EDAŞ Zonguldak'ın enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini d...
        Başkent EDAŞ Zonguldak'ın enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini d...
        "Eve Dönüş" projesiyle memleketine kurduğu fabrikada yüzlerce kişiyi istihd...
        "Eve Dönüş" projesiyle memleketine kurduğu fabrikada yüzlerce kişiyi istihd...
        Devrek'teki usulsüzlük soruşturmasında 10 şüpheli adliyede (2)
        Devrek'teki usulsüzlük soruşturmasında 10 şüpheli adliyede (2)