Asırlık caminin tehlike oluşturan minaresinin yıkımına başlandı

Minarenin yıkım süreciyle ilgili bilgi veren Yeni Camii Derneği Başkanı Yalçın Kiren, caminin minaresinde tadilat için Vakıflar Genel Müdürlüğüne müracaat ettiklerini ancak alınan numunelerin yeterli şartları taşımaması nedeniyle yıkım kararının verildiğini ifade etti.

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