Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Asırlık caminin tehlike oluşturan minaresinin yıkımına başlandı

        Zonguldak'ta 100 yıllık caminin tehlike oluşturan minaresinin yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:08 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asırlık caminin tehlike oluşturan minaresinin yıkımına başlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta 100 yıllık caminin tehlike oluşturan minaresinin yıkımına başlandı.

        Kentte 1925'te inşa edilen Yeni Cami'nin minaresinin tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Alanda güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yıkım çalışmalarına başlandı.

        Zonguldak Belediyesi, sosyal medya hesaplarından cadde üzerinde oluşacak trafik yoğunluğuna karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

        Yıkım işlemlerinin 10 gün içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.

        Minarenin yıkım süreciyle ilgili bilgi veren Yeni Camii Derneği Başkanı Yalçın Kiren, caminin minaresinde tadilat için Vakıflar Genel Müdürlüğüne müracaat ettiklerini ancak alınan numunelerin yeterli şartları taşımaması nedeniyle yıkım kararının verildiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"

        Benzer Haberler

        Amelebirliği sağladığı desteklerle iyi ve kötü günlerinde madencilerin yanı...
        Amelebirliği sağladığı desteklerle iyi ve kötü günlerinde madencilerin yanı...
        3 gün önce başladığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak öldü
        3 gün önce başladığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak öldü
        Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Zonguldak'ta dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        'Emeğin başkenti'nde '1 Mayıs trafiği' 5 kilometreyi buldu
        'Emeğin başkenti'nde '1 Mayıs trafiği' 5 kilometreyi buldu
        TTK'ye ait liman sahasında iş makinesinin alev alması sonucu çıkan yangın s...
        TTK'ye ait liman sahasında iş makinesinin alev alması sonucu çıkan yangın s...