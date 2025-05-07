Zonguldak'tan kısa kısa

Nesine 3. Lig play-off 1. turda oynanan Zonguldakspor FK-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor'un maçın ardından yaşanan olaylara ilişkin 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 Nisan'da Kemal Köksal Stadyumu'nda oynanan Zonguldakspor FK-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor'un müsabakasında E.A, M.B. ve S.D'nin görevli polis memurlarına mukavemette bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

4 Mayıs'ta yakalanan şüphelilerin haklarında "görevli memura mukavemette bulunmak, hakaret etmek ve kamu malına zarar vermek" suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi.

Savcılık talimatı doğrultusunda soruşturma dosyası ikmalen gönderileceği aktarılan açıklamada, "Ayrıca 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında söz konusu 3 şahıs dahil olmak üzere toplam 27 şahıs hakkında müsabaka düzenini ve güvenliğini bozmaktan işlem yapılarak seyirden men cezası uygulanacaktır. İlimizde düzenlenen spor müsabakalarında huzur ve güvenliği bozan şahıslara karşı adli ve idari tüm yaptırımların uygulanmasına devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.