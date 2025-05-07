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        Zonguldak'ta kadın market çalışanını gizlice fotoğraflayan zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kadın market çalışanının gizlice fotoğrafını çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 15:02 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:02
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        Zonguldak'ta kadın market çalışanını gizlice fotoğraflayan zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kadın market çalışanının gizlice fotoğrafını çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe merkezindeki bir marketin çalışanları, iş yerine gelen Şaban Ü'nün bir kadın çalışanı cep telefonuyla gizlice fotoğrafladığını fark etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Yapılan incelemede, Şaban Ü'nün cep telefonunda market çalışanı kadının fotoğrafları bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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