Zonguldak'ta kadın market çalışanını gizlice fotoğraflayan zanlı tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Yapılan incelemede, Şaban Ü'nün cep telefonunda market çalışanı kadının fotoğrafları bulundu.

İlçe merkezindeki bir marketin çalışanları, iş yerine gelen Şaban Ü'nün bir kadın çalışanı cep telefonuyla gizlice fotoğrafladığını fark etti.

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