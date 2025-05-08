Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan veya ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 1540 sentetik uyuşturucu ecza ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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