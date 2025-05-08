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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 09:42 Güncelleme: 08.05.2025 - 09:42
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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan veya ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda 1540 sentetik uyuşturucu ecza ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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