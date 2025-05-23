İlk ve ortaokul öğrencileri, köy yaşamından kareleri rölyef sanatıyla buluşturuyor

GÖKHAN YILMAZ / MURAT SULUCAK - Zonguldak'ta çektikleri fotoğraflarla yaşadıkları köyü sanatsal gözle keşfetme imkanı bulan Keller İlk ve Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları rölyef tablolarla el becerilerini geliştiriyor.

Merkez ilçeye bağlı Keller köyünde 57 öğrencinin eğitim gördüğü okulda görev yapan İngilizce Öğretmeni Serpil Eren ve Fen Bilgisi Öğretmeni Mustafa Eren, "TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı" kapsamında öğrencilerle çeşitli projeleri hayata geçirmeye karar verdi.

Bu kapsamda 16 proje hazırlayan öğrenciler, bunlar arasında yer alan "Köyümün Sanat Yolculuğu: Fotoğraftan Rölyefe" isimli tasarım projesi için bir ay önce hazırlıklara başladı. Çalışmalar doğrultusunda köyde çevre gezisi yapan öğrenciler, profesyonel fotoğraf makineleriyle çeşitli manzara, hayvan ve köy yaşamını yansıtan kareleri fotoğrafladı.

Daha sonra öğretmenleri aracılığıyla bu fotoğrafların rölyef (kabartma) çalışmasına uygun kağıtlara baskılarını alan öğrenciler, gerekli kesme, ütüleme ve kabartma yöntemlerini kullanarak hazırladıkları tabloları okul koridorunda sergiliyor.

"Çocuklar her gün evlerinden çıkıyor, bu sokaklardan, yollardan geçiyor ama çoğu şeyin bazen farkında olmuyor. Şehirdeki birisi için nasıl göründüğünün bile farkında değiller. O kadar bu hayatın içindeler ki onlar için sıradanlaşmış. Bu projede biraz da bunu gözettik. Bir farkındalık oluşturmak, daha sanatsal bakış açısı geliştirmek, çocukların kompozisyon yaratabilmesini sağlamak istedik. Proje bize çok büyük katkılar sundu. Çocuklarımız bu becerilerini geliştirme fırsatı buldu."

Eren, çocuklar için güzel deneyim olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

Daha sonra bunları baskıya verdiklerini aktaran Eren, "Kağıt rölyef çalışması yaptık. Çocuklarımız çektiğimiz bu fotoğraflara kesme, ütüleme, temizlik boyaları gibi çeşitli işlemler uyguladı. Bu şekilde eserlerimizi oluşturduk." diye konuştu.

Serpil Eren, AA muhabirine, köye ait manzara ve çeşitli nesneler gibi rölyefe aktarılacak her anı öğrencilerle yakalamaya çalıştıklarını söyledi.

Proje öncesi birçok çocuğun fotoğraf makinesini hiç eline alma fırsatı bulmadığına dikkati çeken Eren, "Çocuklarımız fotoğraf çekebilme becerisinin olduğunun farkında bile değildi. Proje sürecinde, 'Fotoğraf çekmek, fotoğrafçı olmak istiyorum.' diyen çocuklarımız oldu. Çocuklarımız kendisine ait bir görüntü oluşturabiliyor, hayal dünyasını geliştirebiliyor, ruhundaki zenginliği fotoğraftan rölyefe aktarabiliyor." ifadelerini kullandı.

Eren, farklı iki disiplini bir araya getirdiklerini belirterek, "Çocuklarımızdan kimisi el becerisini, kimisi fotoğrafçılık alanında becerisini geliştirdi. Çocuklarımız adına güzel çalışma olduğunu düşünüyorum." dedi.

Velilerin öğrencilerin çalışmalarını gördüklerinde mutlu olduklarını aktaran Eren, onların da çocuklarına yönelik farkındalık geliştirdiklerini, çocuklarının neler yapabileceklerini gördüklerini, bu yönüyle projenin ailelere de katkı sağladığını sözlerine ekledi.

- Öğrenciler fotoğraf çekebilme yeteneklerini keşfetmekten mutlu

8. sınıf öğrencisi Çağla Tunca, çevrelerinde sanatsal okuryazarlığın yetersiz olduğunu fark ettiklerini dile getirerek, "İnsanlara farklı sanat dallarını ve estetik açıdan zengin kareler sunmak istedik. El becerilerimizi ve takım çalışmalarımızı geliştirmeyi istedik." diye konuştu.