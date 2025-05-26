Zonguldak'ta araçlardan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, farklı tarihlerde gece saatlerinde park halindeki araçların camlarını kırarak araç içerisindeki değerli eşyaların çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

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