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        Zonguldak'ta araçlardan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde araçlardan hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 21:00 Güncelleme: 26.05.2025 - 21:00
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        Zonguldak'ta araçlardan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde araçlardan hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, farklı tarihlerde gece saatlerinde park halindeki araçların camlarını kırarak araç içerisindeki değerli eşyaların çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

        Saha çalışmaları sonucunda N.S. şüpheli olarak tespit edildi.

        Çalışmalarda laptop, tablet, 45 parça kıyafet, 2 sırt çantası, 2 flaş bellek, oto teyp, elektronik sigara, hoparlör, 2 şarj aleti ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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