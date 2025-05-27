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        Zonguldak'ta TAKE Projesi'yle geçen yıl 375 dekar atıl alan tarımsal üretime kazandırıldı

        GÖKHAN YILMAZ/MURAT SULUCAK - Zonguldak'ta Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında geçen yıl 375 dekar atıl arazide yapılan üretimle kentin tarımsal hasılasına 20 milyon liralık katkı sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:57 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:57
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        Zonguldak'ta TAKE Projesi'yle geçen yıl 375 dekar atıl alan tarımsal üretime kazandırıldı
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        GÖKHAN YILMAZ/MURAT SULUCAK - Zonguldak'ta Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında geçen yıl 375 dekar atıl arazide yapılan üretimle kentin tarımsal hasılasına 20 milyon liralık katkı sağlandı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı ve Zonguldak Valiliğinin destekleriyle, TAKE Projesi kapsamında geçen yıl kentteki 650 çiftçiye domates, biber, marul, yonca, İtalyan çimi, karpuz, barbunya, kuru fasulye gibi mevsimine göre çeşitli tohumlar verildi.

        Yüzde 50-75 hibe ile verilen tohumlar sayesinde kentte 375 dekar atıl, ekilmeyen ve nadasa bırakılan arazi tarımsal üretime kazandırıldı.

        Coğrafi şartları dolayısıyla zorlu arazilerde en küçük alanın bile değerlendirildiği kentte, ürün çeşitliliğini sağlamak amacıyla ilk kez satsuma mandarinin dikimi de gerçekleştirildi.

        TAKE Projesi sayesinde arazilerin verimli bir şekilde tarım alanına dönüştürülmesiyle Zonguldak tarımsal hasılasına 20 milyon lira katkı sağlandı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Nihat Ağan, AA muhabirine, kentteki atıl tarım arazileri birçoğunun yeniden tarıma kazandırıldığını söyledi.

        Son birkaç yıldır birçok alanın tarım yapılabilir hale geldiğini belirten Ağan, çiftçileri teknik olarak bilgilendirme, onları yeni ürünlerle tanıştırma, değişen iklim şartlarına uygun hale getirebilme ve üretimi çeşitlendirme adına faaliyetlerin devam ettiğini anlattı.

        Ağan, her zaman çiftçinin, üreticinin yanında olduklarını dile getirerek, "2024 yılında 375 dekar alanda toplam 650 çiftçimize tekrardan tarıma kazandırmak adına sebze fidesinden baklagil tohumlarına kadar birçok ürünümüzün dağıtımına sağladık. Çiftçilerimiz bundan yararlandı ve bu devam edecek." dedi.

        Bakanlık kaynaklarından kullanılan yüzde 75 destekle tarım arazilerini yeniden etkin şekilde kullanılmasını sağlamaya devam ettiklerine değinen Ağan, üretimi artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        - "Değişen iklim ve arazi şartlarına uygun ürünleri bulup yetiştirilmesini sağlıyoruz"

        Ağan, yapılan her çalışmayla ülkenin kalkınmasını amaçladıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

        "2024 yılı verilerine göre bu projeyle Zonguldak tarımsal hasılasına 20 milyon lira katkı sağlıyoruz. Bu ürünün sadece maddesel değerinden ziyade yapılan işlemlerle vatandaşımıza katkısı bu şekilde olacak. Çünkü 375 dekar alanda bunun üretimini sağlamış oluyoruz. Sayın Valimizin destekleriyle, İl Özel İdaresi kaynaklı yüzde 50 hibe destekli olarak vatandaşlarımıza bu projenin devamı mahiyetinde katkı sunmaya devam ediyoruz."

        Ülkeye alansal bazlı bakıldığında Zonguldak'ın 81 kentin içerisinde son sıralarda bulunduğuna dikkati çeken Ağan, yine de en küçük alanın bile değerlendirilmeye çalışıldığına vurgu yaptı.

        Ağan, kentin özellikle fındık üretiminde önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Türkiye'de şu anda 5. sırada. Fındık üretiminde 26 bin hektar ile çok önemli bir konumdadır." diye konuştu.

        Coğrafi şartların kent için önemli bir yer tuttuğundan bahseden Ağan, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "O şartlara uygun, değişen iklim ve arazi şartlarına uygun ürünleri bulup bunların yetiştirilmesini sağlıyoruz. Satsuma mandarin dediğimiz çekirdeksiz ve erkenci bir çeşit olan mandalina bahçesi bu bölgede ilk kez kuruldu. İlk kez böyle toplu bir bahçe, 4 dekarlık bir alanda toplam 120 fidanımızı çiftçimizle diktik. Şu anda da sonuçlarını görmeye çalışıyoruz. Çok güzel olacağına inanıyoruz. Bunun da ürün çeşitliliğinde yeni bir değer olduğuna kaniyiz. Çiftçimizin gayretlerini görüyoruz. El birliğiyle Zonguldaklı çiftçilerimize böyle bir ürünün de olduğunu gösterme gayretindeyiz."

        Çiftçi Gülcan Cura da devletin verdiği tohum ve fide desteğiyle arazisini değerlendirdiğini, yetiştirdiği ürünleri pazarda satarak hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine faydalı olmaya çalıştığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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