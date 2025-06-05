Zonguldak'ta otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Bedirhan Kınay da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, motosiklette yolcu olarak bulunan Berk Cebeci'nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu hayatını kaybetti.

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