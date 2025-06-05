Zonguldak'ta evin bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan M.Ö. (42) ve Y.E.B. (9) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

S.B'nin (25) kullandığı 74 ABR 939 plakalı otomobil, Çaydeğirmeni beldesinde rögar kapağına ve elektrik direğine çarpmasının ardından bir evin bahçesine devrildi.

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