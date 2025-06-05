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        Zonguldak'ta evin bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:48 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:48
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        Zonguldak'ta evin bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        S.B'nin (25) kullandığı 74 ABR 939 plakalı otomobil, Çaydeğirmeni beldesinde rögar kapağına ve elektrik direğine çarpmasının ardından bir evin bahçesine devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, araçtaki Zehra Yılmaz'ın (50) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan M.Ö. (42) ve Y.E.B. (9) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, kaza nedeniyle kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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