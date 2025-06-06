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        Özel öğrenciler, doğa bilincini toprağa dokunarak öğreniyor

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta özel gereksinimli öğrenciler, eğitim gördükleri okula ait alanda permakültür (sürdürülebilir tarım) ilkelerine uygun bahçecilik anlayışıyla toprağa dokunarak doğayla iç içe olma imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:07
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        Özel öğrenciler, doğa bilincini toprağa dokunarak öğreniyor
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        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta özel gereksinimli öğrenciler, eğitim gördükleri okula ait alanda permakültür (sürdürülebilir tarım) ilkelerine uygun bahçecilik anlayışıyla toprağa dokunarak doğayla iç içe olma imkanı buluyor.

        Uzunmehmet Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğretmenlik yapan Ahmet Ufuk Işık, öğrencilerin doğayı gözlemleyebilmeleri, dikkat, odaklanma, başladığı işi bitirme ve el göz koordinasyonu becerilerini geliştirebilmeleri için bahçe ve tarım uygulamalarını faaliyete geçirmeye karar verdi.

        Bu kapsamda yaklaşık 2 yıl önce permakültür ilkelerine uygun bahçecilik anlayışını hayata geçiren Işık, öğrencileriyle bahçede marul, maydanoz, kereviz, roka, domates, kabak, ayçiçeği, biber, kereviz, pepino, çilek, enginar, salatalık, aronya, dağ kekiği, fesleğen, nane, ekinezya gibi çeşitli ürünler yetiştirdi.

        Üretimin her aşamasında görev alan 15 öğrenci, öğretmenleriyle topladıkları ürünlerle okul bünyesinde yer alan uygulama evinde çorba, kısır, salata gibi yiyeceklerin yapılmasına katkı sağladı. Öğrencilerin bu sayede hem doğayla etkileşimi arttı hem de el becerileri gelişti.

        Öte yandan bahçeyi çiçeklerle donatan, süs havuzu hazırlayan öğrenciler ve öğretmenler, burada keyifli zaman geçiriyor.

        - "Eğlenerek öğrenmek çok önemli"

        Öğretmen Ahmet Ufuk Işık, AA muhabirine, 2 yıl önce çalışmalara başladıkları bahçeyi yabani bitkilerden arındırıp gübrelendirdiklerini söyledi.

        Toprağa kimyasal kullanmadan çalışmalar yaptıklarını anlatan Işık, doğayla uyumlu bitkiler yetiştirmeyi tercih ettiklerini, bu sayede toprağın günden güne zenginleştiğini kaydetti.

        Işık, öğrencilerin bu çalışmadan keyif aldığını aktararak, "Başladıkları işi bitirmeyi öğreniyorlar, el göz koordinasyonu ve dikkat gibi becerileri gelişiyor. Doğayı bizzat yaşayarak, eğlenerek öğrenme şansı buluyorlar. Bu sayede öğrenmeler daha kalıcı oluyor. Yetiştirdikleri ürünlerin karışlığını da aldıkları için ekstra fayda sağlamış oluyoruz." dedi.

        Bahçede marul, maydanoz, domates, biber gibi ürünler yetiştirdikleri aktaran Işık, bunları uygulama evlerinde tarhana, kısır gibi yiyecekler için kullandıklarını dile getirdi.

        Işık, özel gereksinimli bireylerin fırsat verilmesi durumunda birçok şeyi başarabileceğini gözlemlediklerini dile getirerek, "Eğlenerek öğrenmek zaten çok önemli. Çocuk oyunla öğrenir. Çocuklarımız hem oynadıklarını düşünüp hem de bir şeyler elde ediyorlar. Böylece okula da katkı sağlıyorlar. Bu ürünleri kermesimizde de kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bahçeyi görenlerin şaşırdığını, güzel tepkiler gösterdiklerini dile getiren Işık, buna benzer uygulamaların pek çok okulda yapılmasının önemli olduğunu, doğayla uyumlu eğitim anlayışının geliştirilmesinin öneminden bahsetti.

        Işık, 5-11 Haziran tarihlerinin Çevre Koruma Haftası olarak ilan edildiğini anımsatarak, gelecek nesillere daha temiz ve güzel çevre bırakmak amacıyla öğrencilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

        Hazırladıkları süs havuzunda su altı ve su üstü bitkileri bulundurduklarına da değinen Işık, havuzun içinde kurbağaların yaşadığını, bahçedeki zararlı böcekleri tükettiğini, yine böcekle beslenen ötücü kuşlar için de su kaynağının bahçeyi cazibe merkezi haline getirdiğini sözlerine ekledi.

        Öğrenci Yusuf Ahmet Açıksöz de bahçeye çiçek, sebze ektiğini, arkadaşlarıyla yaptığı çalışmalardan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

        Öğrenci Saba Muhib ve Ayşe Nur Gezmez ise ürünleri sulayıp topladıklarını, bahçeyi güzelleştirdiklerini kaydetti.

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