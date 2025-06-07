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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit yakınları ve gazilere ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 15:49 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:49
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        Zonguldak'tan kısa kısa
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        Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit yakınları ve gazilere ziyaret gerçekleştirdi.

        Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarını evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret edildi. İl Müdürlüğü bünyesindeki Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi ile Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından organize edilen ziyaretlerde, ailelerin bayramları kutlandı, hal ve hatırları soruldu.

        İl Müdürlüğü yetkilileri, bu tür ziyaretlerin yalnızca bayramlarla sınırlı kalmayacağını, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

        - TTK'de bayramlaşma töreni düzenlendi

        Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

        Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geleneksel bayramlaşma töreninin çalışanlar değerli aileleriyle tarihi A tipi Misafirhanesi'nde gerçekleştirildiği bildirildi.

        Törene katılan çocukların neşeleri ve enerjilerinin, bayram sevincine renk kattığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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