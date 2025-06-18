Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, makamında ağırladığı öğrencilere dondurma ikram etti

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kendisiyle tanışmak isteyen anaokulu öğrencilerini makamında ağırlayıp dondurma ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:57 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, makamında ağırladığı öğrencilere dondurma ikram etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kendisiyle tanışmak isteyen anaokulu öğrencilerini makamında ağırlayıp dondurma ikramında bulundu.

        Rüzgarlımeşe İlkokulu öğretmenlerinin yönelttiği, "Eğer bir gün valiyle tanışma imkanınız olsa ne yapmak isterdiniz?" sorusuna 6 yaş grubu anasınıfı öğrencileri, "Onunla dondurma yemeği isterdik." yanıtını verdi. Bunun üzerine valilikle iletişime geçen okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencilerin isteğini gerçeğe dönüştürdü.

        Anasınıfı öğretmeni Diren Kılav'ın rehberliğinde kamu kurumlarının işleyişini yerinde gözlemleme imkanı bulan öğrenciler, Vali Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi. Valilik makamını gezen öğrenciler, Hacıbektaşoğlu'yla bir süre sohbet etti.

        Öğrencilerle yakından ilgilen, hatıra fotoğrafı çektiren Hacıbektaşoğlu, daha sonra çocuklara dondurma ikram etti.

        Hacıbektaşoğlu, çocuklara mutlu ve başarılı bir gelecek dileyerek, bu özel ziyaretin kendisi için anlamlı olduğunu dile getirdi.

        Kılav da toplum yapısı ve işleyişinin öğretilmesi için uzun süredir farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, toplumun bütünlüğü ve huzurun sağlanması için konulan kurallar ile bunun idaresinden sorumlu olan il valisini merak eden çocukların talebini yerine getirdiklerini anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Kuyumcu altın ve döviz alacaktı... İstanbul'da 1.4 milyon TL'lik gasp!
        Kuyumcu altın ve döviz alacaktı... İstanbul'da 1.4 milyon TL'lik gasp!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı!
        Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı!
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü

        Benzer Haberler

        Özel gereksinimli çocuğun ailesinden 'hakaret' iddiası
        Özel gereksinimli çocuğun ailesinden 'hakaret' iddiası
        Mağazadan hırsızlık kamerada
        Mağazadan hırsızlık kamerada
        Zonguldak'ta 2 kaçak maden ocağı imha edildi
        Zonguldak'ta 2 kaçak maden ocağı imha edildi
        Genel Maden İşçileri Sendikası: Zam teklifinin kabul edilebilir yanı yok
        Genel Maden İşçileri Sendikası: Zam teklifinin kabul edilebilir yanı yok
        Köy işlerinde ailesinin en büyük destekçisi şampiyon wushucunun milli forma...
        Köy işlerinde ailesinin en büyük destekçisi şampiyon wushucunun milli forma...
        Zonguldak'ta çocuklar Babalar Gününü maden ocağının önünde kutladı
        Zonguldak'ta çocuklar Babalar Gününü maden ocağının önünde kutladı