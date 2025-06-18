Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, makamında ağırladığı öğrencilere dondurma ikram etti

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kendisiyle tanışmak isteyen anaokulu öğrencilerini makamında ağırlayıp dondurma ikramında bulundu.

Rüzgarlımeşe İlkokulu öğretmenlerinin yönelttiği, "Eğer bir gün valiyle tanışma imkanınız olsa ne yapmak isterdiniz?" sorusuna 6 yaş grubu anasınıfı öğrencileri, "Onunla dondurma yemeği isterdik." yanıtını verdi. Bunun üzerine valilikle iletişime geçen okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencilerin isteğini gerçeğe dönüştürdü.

Anasınıfı öğretmeni Diren Kılav'ın rehberliğinde kamu kurumlarının işleyişini yerinde gözlemleme imkanı bulan öğrenciler, Vali Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi. Valilik makamını gezen öğrenciler, Hacıbektaşoğlu'yla bir süre sohbet etti.

Öğrencilerle yakından ilgilen, hatıra fotoğrafı çektiren Hacıbektaşoğlu, daha sonra çocuklara dondurma ikram etti.

Hacıbektaşoğlu, çocuklara mutlu ve başarılı bir gelecek dileyerek, bu özel ziyaretin kendisi için anlamlı olduğunu dile getirdi.

Kılav da toplum yapısı ve işleyişinin öğretilmesi için uzun süredir farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, toplumun bütünlüğü ve huzurun sağlanması için konulan kurallar ile bunun idaresinden sorumlu olan il valisini merak eden çocukların talebini yerine getirdiklerini anlattı.