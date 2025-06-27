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        Karadeniz Ereğli Müzesi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki müzede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 18:09 Güncelleme: 27.06.2025 - 18:09
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        Karadeniz Ereğli Müzesi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki müzede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Karadeniz Ereğli Müzesi'nde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında incelenen denetim raporlarında, 2023 yılından itibaren 2 milyon 700 bin liranın usulsüz şekilde kullanıldığı tespit edildi.

        Karadeniz Ereğli Müze Müdürü A.M. ve mutemet F.E, "evrakta sahtecilik", "usulsüzlük", "haksız kazanç sağlama" ve "zimmete para geçirme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden mutemet F.E. tutuklandı, müze müdürü A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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