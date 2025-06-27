Karadeniz Ereğli Müzesi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Karadeniz Ereğli Müze Müdürü A.M. ve mutemet F.E, "evrakta sahtecilik", "usulsüzlük", "haksız kazanç sağlama" ve "zimmete para geçirme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında incelenen denetim raporlarında, 2023 yılından itibaren 2 milyon 700 bin liranın usulsüz şekilde kullanıldığı tespit edildi.

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