CHP Zonguldak Milletvekili Ertuğrul'un babası son yolculuğuna uğurlandı

Törene Ertuğrul'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yavuzyılmaz, Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Ertuğrul için burada helallik alındı, dua edildi.

Yaşa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 80 yaşında vefat eden emekli öğretmen Ertuğrul için Bozhane Camisi'nde tören düzenlendi.

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