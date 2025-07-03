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        CHP Zonguldak Milletvekili Ertuğrul'un babası son yolculuğuna uğurlandı

        CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul'un babası Fehmi Ertuğrul'un cenazesi, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 19:08 Güncelleme: 03.07.2025 - 19:08
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        CHP Zonguldak Milletvekili Ertuğrul'un babası son yolculuğuna uğurlandı
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        CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul'un babası Fehmi Ertuğrul'un cenazesi, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

        Yaşa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 80 yaşında vefat eden emekli öğretmen Ertuğrul için Bozhane Camisi'nde tören düzenlendi.

        Ertuğrul için burada helallik alındı, dua edildi.

        İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ertuğrul'un cenazesi, Kestaneci Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

        Törene Ertuğrul'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yavuzyılmaz, Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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