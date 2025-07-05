Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Devrek Belediye Başkanı Ulupınar'dan Baston Park'a ziyaret

        Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Baston Park'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 09:13 Güncelleme: 05.07.2025 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrek Belediye Başkanı Ulupınar'dan Baston Park'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Baston Park'ı ziyaret etti.

        Kaymakam Onur Alp Bıçakcı ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ile parkta devam eden çalışmaları inceleyen Ulupınar, mevcut durumu değerlendirdi.

        Eksiklikler ve ihtiyaçlar hakkında fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, yapılması gerekenler konusunda ilgili birimlere talimatlar verildi.

        Baston Park'ı daha estetik ve kullanışlı bir hale getirmek amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışmalara aralıksız devam edileceği ifade edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        Osman, 14 yaşındaydı... Öldüren poz!
        Osman, 14 yaşındaydı... Öldüren poz!
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik
        Bu kez Hatay yanıyor!
        Bu kez Hatay yanıyor!
        Tunç Soyer tutuklandı
        Tunç Soyer tutuklandı
        Maximin'den olay doping sözleri!
        Maximin'den olay doping sözleri!
        "Çin Rusya'nın kaybetmesini kabul edemez"
        "Çin Rusya'nın kaybetmesini kabul edemez"
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Karagöz’ün uzak akrabası!
        Karagöz’ün uzak akrabası!
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
        İlk kez görüntülendiler
        İlk kez görüntülendiler
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Ayıp edildi
        Ayıp edildi
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!

        Benzer Haberler

        Oruç Reis, Filyos'a döndü
        Oruç Reis, Filyos'a döndü
        Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Filyos Limanı'na demirledi
        Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Filyos Limanı'na demirledi
        Zonguldak Milletvekili Ertuğrul'un babası toprağa verildi
        Zonguldak Milletvekili Ertuğrul'un babası toprağa verildi
        CHP Zonguldak Milletvekili Ertuğrul'un babası son yolculuğuna uğurlandı
        CHP Zonguldak Milletvekili Ertuğrul'un babası son yolculuğuna uğurlandı
        Zonguldak'ta yüksek gerilim hattına kapılan karganın neden olduğu yangın sö...
        Zonguldak'ta yüksek gerilim hattına kapılan karganın neden olduğu yangın sö...
        Elektrik telinde akıma kapılan karga, tarlada yangına neden oldu
        Elektrik telinde akıma kapılan karga, tarlada yangına neden oldu