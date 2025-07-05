Devrek Belediye Başkanı Ulupınar'dan Baston Park'a ziyaret
Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Baston Park'ı ziyaret etti.
Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Baston Park'ı ziyaret etti.
Kaymakam Onur Alp Bıçakcı ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ile parkta devam eden çalışmaları inceleyen Ulupınar, mevcut durumu değerlendirdi.
Eksiklikler ve ihtiyaçlar hakkında fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, yapılması gerekenler konusunda ilgili birimlere talimatlar verildi.
Baston Park'ı daha estetik ve kullanışlı bir hale getirmek amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışmalara aralıksız devam edileceği ifade edildi.
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