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        Zonguldak'ta "Tazelenme Üniversitesi" ilk mezunlarını verdi

        Zonguldak'ta 60 yaş üstü bireyler için hayata geçirilen "Tazelenme Üniversitesi", ilk mezunlarını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 15:52 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:52
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        Zonguldak'ta "Tazelenme Üniversitesi" ilk mezunlarını verdi
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        Zonguldak'ta 60 yaş üstü bireyler için hayata geçirilen "Tazelenme Üniversitesi", ilk mezunlarını verdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde, yaş almış bireyler için hayata geçirilen "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi kapsamında üniversitenin Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sadece gençlere değil, her yaştan bireye dokunan, her yaşın kıymetini bilen ve bu bilinci düstur edinen üniversite olmanın bilinciyle yol aldıklarını ifade etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse de Tazelenme Üniversitesinin yalnızca eğitim programı olmadığını, yaş alma sürecinin kenara çekilmek değil, aktif olarak yaşamın içerisinde yer almak anlamına geldiğini herkese gösteren değerli bir sosyal proje olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından üç hafta boyunca çeşitli eğitimlerle kendilerini geliştirme imkanı bulan 60 yaş üstü bireyler, sahneye çağrıldı.

        Tek tek elleri öpülerek diplomaları takdim edilen 60 yaş üstü bireyler, kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

        Karadeniz Ereğli İzmirlioğlu Huzurevi sakinlerinden 67 yaşındaki Gül Bahadır, gazetecilere, eğitim sürecinde çok güzel şeyler yaşadıklarını dile getirerek, "Umduğumuzdan çok daha iyi geçti. Bilgilendik, eğlendik. Diğer huzurevleri sakinleriyle kaynaştık. Mutluyuz, heyecanlıyız." dedi.

        Projede yer alan 77 yaşındaki Murat Okumuş ise çok güzel duygular yaşadığını anlatarak, "Eğitimin, öğrenmenin yaşı olmaz. İspatı burada. Bu yaşta eğitim alabiliyorsak bundan daha güzel bir şey olabilir mi?" diye konuştu.

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