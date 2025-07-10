Zonguldak'ta "Tazelenme Üniversitesi" ilk mezunlarını verdi

Zonguldak'ta 60 yaş üstü bireyler için hayata geçirilen "Tazelenme Üniversitesi", ilk mezunlarını verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde, yaş almış bireyler için hayata geçirilen "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi kapsamında üniversitenin Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sadece gençlere değil, her yaştan bireye dokunan, her yaşın kıymetini bilen ve bu bilinci düstur edinen üniversite olmanın bilinciyle yol aldıklarını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse de Tazelenme Üniversitesinin yalnızca eğitim programı olmadığını, yaş alma sürecinin kenara çekilmek değil, aktif olarak yaşamın içerisinde yer almak anlamına geldiğini herkese gösteren değerli bir sosyal proje olduğunu belirtti.