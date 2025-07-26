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        Zonguldak'ta fındıklıkta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındıklıkta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 17:15 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:15
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        Zonguldak'ta fındıklıkta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındıklıkta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Aşağıdoğancılar köyü Tekke Mahallesi'nde fındıklık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Alaplı ve Karadeniz Ereğli itfaiye müdürlüğü personeli ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, alevlerin Sabırlı köyündeki ormanlık alana yayılmaması için mücadele etti. Vatandaşlar da ekiplere destek oldu.

        Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangında mezarlık alanında bulunan ağaçlar ile bir baraka ve yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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