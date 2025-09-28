Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

        Zonguldak'ta jandarmanın "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 17:22 Güncelleme: 28.09.2025 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta jandarmanın "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Jandarma ekipleri, Çaydamar mevkisindeki denetimde D.İ. idaresindeki 67 ADY 470 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.

        Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Birlik Mahallesi Esençay Sokak'ta kaza yaptı. Aracını bırakıp, yaya olarak kaçmayı sürdüren şüpheli, polisin de desteğiyle kısa sürede yakalandı.

        Kontrolde hakkında arama kararı olduğu belirlenen zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kovalamacada zarar gören bir polis aracı ile kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Tedesco'dan Gökhan Gönül açıklaması!
        Tedesco'dan Gökhan Gönül açıklaması!
        Talisca'ya önce tepki sonra destek!
        Talisca'ya önce tepki sonra destek!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Jandarmadan kaçtı, kaza yapınca yakalandı
        Jandarmadan kaçtı, kaza yapınca yakalandı
        Yüksek sesli müzik kavgasında Dilara, komşusu tarafından öldürüldü
        Yüksek sesli müzik kavgasında Dilara, komşusu tarafından öldürüldü
        Zonguldak'ta "yüksek sesle müzik dinleme" tartışmasında bıçaklanan kadın öl...
        Zonguldak'ta "yüksek sesle müzik dinleme" tartışmasında bıçaklanan kadın öl...
        Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak'a geldi
        Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak'a geldi
        AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Kös, Zonguldak'...
        AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Kös, Zonguldak'...
        Zonguldak'ta üst geçidin direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Zonguldak'ta üst geçidin direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü