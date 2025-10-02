Sakarya ve çevre illerde İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki

Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Düzce’de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterildi.

Zonguldak’ta kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Hamza Girgin, saldırının hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesi anlamına geldiğini söyledi.

İsrail'in sicilinin belli olduğunu vurgulayan Girgin, "On yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirleri yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir." dedi.

Girgin, Gazze'de iki yılı aşan soykırımın şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine yönelen saldırıyla devam ettiğini söyledi.

- Bolu

Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.