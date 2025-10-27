Zonguldak'ta oto galeriye tabancayla ateş açan zanlı tutuklandı

Şüpheli, olaydan bir gün sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede saldırıyı gerçekleştiren zanlının Ç.E. olduğu tespit edildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir oto galeriye tabancayla ateş eden şüpheli tutuklandı.

