        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta oto galeriye tabancayla ateş açan zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir oto galeriye tabancayla ateş eden şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:57 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:57
        Zonguldak'ta oto galeriye tabancayla ateş açan zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir oto galeriye tabancayla ateş eden şüpheli tutuklandı.

        25 Ekim'de gece saatlerinde Merkez Mahallesi'nde bulunan bir oto galeriye giden Ç.E. belinden çıkardığı tabancayla camlara 3 el ateş açarak bölgeden uzaklaştı.

        Sabah galeriyi açan iş yeri sahibi, kurşun izlerini fark edince durumu polise bildirdi.

        Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede saldırıyı gerçekleştiren zanlının Ç.E. olduğu tespit edildi.

        Şüpheli, olaydan bir gün sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "silahla mala zarar verme" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

