Zonguldak'ta genel asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Zonguldak'ta genel asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, toplantı sonrası gazetecilere, kentin huzur ve güven ortamının korunması, vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanması, kamu düzeninin temini amacıyla güvenlik birimlerinin büyük bir özveriyle görev yaptığını söyledi.

Kaçak maden ocaklarıyla ilgili denetimlerin devam ettiğini belirten Hacıbektaşoğlu, "1 Ocak-5 Kasım 2025 tarihleri arasında, 798 denetim gerçekleştirilmiş, bu denetimler sonucunda 177 kaçak ocak kapatılmış, 173 adli ve idari işlem yapılarak 455,25 ton kaçak kömür ele geçirilmiştir. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla denetim sayısında yüzde 5, ele geçirilen kaçak kömür oranında ise yüzde 100'lük bir artış kaydedilmiştir." dedi.

Hacıbektaşoğlu, organize suçlarla mücadelede düzenlenen 27 operasyonda, 34 zanlının gözaltına alındığını, 13'ünün tutuklandığını, 12'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Operasyonlar sonucu 38 tabanca, 20 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca, 3 bin 660 fişek, 155 çek-senet, 26 patlayıcı ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktaran Hacıbektaşoğlu, kaçakçılık ve siber suçlarla ilgili de bilgiler verdi.

Hacıbektaşoğlu, huzur ve güvenliğin tesisinin yalnızca güvenlik güçlerin değil, herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, vatandaşlarımızın çevrelerinde gördükleri şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla bildirmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmayalım ki 112, sadece bir numara değil, vatandaş ile devlet arasındaki en hızlı ve en güvenilir iletişim köprüsüdür. Bir ihbar, bazen bir suçun önlenmesine ya da bir canın kurtarılmasına vesile olabilir."