        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 196. yıl dönümü kutlandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kömürün bulunuşunun 196. yılı kapsamında "8 Kasım Uzun Mehmet'i Anma ve Kömür Günü" kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 16:45 Güncelleme: 08.11.2025 - 16:50
        Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 196. yıl dönümü kutlandı
        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kömürün bulunuşunun 196. yılı kapsamında "8 Kasım Uzun Mehmet'i Anma ve Kömür Günü" kutlandı.

        Kestaneci Mahallesi'ndeki Uzun Mehmet Anıtı önünde düzenlenen tören, çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, törende yaptığı konuşmada, Uzun Mehmet'in 1829'da taş kömürünü bulması sonrası resmi üretime 1848'de geçildiğini anlattı.

        Mutlu, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, maden havzasına sahip çıkmasıyla koklaşabilir taşkömürü sayesinde demir çelik fabrikaları ve enerji santrali kurulan Zonguldak'ın, sanayi şehrine dönüşerek "emeğin başkenti" ismini aldığına işaret etti.

        Madenciliğin dünyanın en zor, ağır ve riskli iş kolları arasında yer aldığını belirten Mutlu, "Madencilik, özveri ve kültür işidir. Bu kültür sabahtan akşama kazanılmamıştır. Maden işçileri, bu kültürü 177 yıllık üretim sürecinde kazanmış, bu uğurda 5 bin şehit vermiştir. Bölge insanımız acılar yaşayarak madenciliği öğrenmiştir." dedi.

        Enerji sektöründe yerli ve milli kömür üretimine yönelik kamu teşviği düzenlemesini olumlu gördüklerini dile getiren Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Benzer desteğin demir-çelik ve diğer sanayiye yönelik taşkömürü üretimi için de verilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Çünkü yer altında çıkarılmayı bekleyen 1,5 milyar ton taşkömürü rezervimiz var. Yani ülkemizin kendi kaynaklarını harekete geçirme ve ihtiyacının büyük bölümünü karşılayabilme imkanı bulunmaktadır."

        Mutlu, bu gerçekler ışığında ithalatın azaltılması ve Türkiye’nin bu ağır faturayı hafifletmesi için iş sağlığı ve güvenliğinin tam anlamıyla sağlanarak yerli ve milli kaynaklarının üretiminin artırılması gerektiğini her platformda anlattıklarını sözlerine ekledi.

        CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve TTK Armutçuk Müessese Müdürü Tuğrul Toprakçı'nın da konuşma yaptığı program, öğrencilerin okuduğu "Madenci" şiirinin ardından sona erdi.

        Törene, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, TTK Genel Müdürlüğü yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sendika üyeleri, maden işçileri ve vatandaşlar katıldı.

