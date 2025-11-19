Zonguldak'ta Öget Şen Kızılay Anaokulu açıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında inşa edilen Öget Şen Kızılay Anaokulu, törenle açıldı.

Müftü Mahallesi Alemdar Caddesi'nde gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin halk dansları gösterisiyle devam eden programda, 81 İl 81 Anaokulu Projesi'nin tanıtım filmi gösterildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de çok büyük eserler yapıldığını, dava arkadaşı Binali Yıldırım'ın da bu eserlerde emeği ve katkısının olduğunu belirterek, her şeyin insanlar, çocuklar ve gelecek için yapıldığını ifade etti.

Hayırsever Yaman Şen de açılışı yapılan okulun, çocukların öğrenme, keşfetme ve hayallerini gerçekleştirmeye başlayacağı yuvayı temsil ettiğini dile getirdi.

Meslek olarak öğretmenliği seçen Öget Şen'in hayatı boyunca eğitime, öğrenmeye ve insan sevgisine önem verdiğini anlatan Şen, onun cesareti, merakı ve paylaşmayı seven karakterinin okulun ruhunda yaşayacağını kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ise insana yapılan yatırımın, insanlık var olduğu müddetçe devam edeceğini belirtti. Okul öncesi eğitimin önemine dikkati çeken Yıldırım, "Bu konuda son 20 yılda büyük mesafe katettik. Yüzde 90'ların üzerine çıktık, okul öncesi eğitimde." dedi. Yıldırım, 2002'de iktidara geldiklerinde "En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır." dediklerini hatırlatarak, "Onun için Milli Eğitim bütçesi bir numara olacak, diğerleri ondan sonra olacak. O anlayış o gün bugün devam ediyor." ifadesini kullandı. - "Teröre verdiğimiz şehitler ve kayıplarımız inşallah olmayacak" Ölümden sonra her şeyin geride bırakılacağını anlatan Yıldırım, yapılan iyiliklerin ve kalıcı eserlerin hatırlanacağını vurguladı. Yıldırım, dünyanın değiştiğini, dünyada ve bölgemizde büyük belirsizliklerin hakim olduğunun altını çizerek, "Kriz olabilir, krizi yönetebilirsiniz ama belirsizliği yönetmek elinizde değil. Bu dönemlerde dayanışmayı, kardeşliği daha da tahkim etmek mecburiyetindeyiz. Güçlü olmak yetmez, güçlü kalmak mecburiyetindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde güvenle, istikrarla, sadece ülkemizde değil, gönül coğrafyasında da sorumluluklarımızın olduğunu biliyoruz. Bunun için gece gündüz demeden çalışmaya, üretmeye, insanımızın mutluluğu, refahı için gayretimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bir zamanlar Türkiye'nin genç nüfusuyla övündüklerini ama orta vadede bu avantajın ortadan kalkacağını vurgulayan Yıldırım, "Bugün nüfus yenileme hızımız 1,50'ye geriledi. 2,1'in altında olması demek, nüfusun artmaması demektir, hazırdan yemek demektir. Onun için mutlaka ve mutlaka nüfusumuzu artırmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın 3 çocuk ısrarının hamaset olmadığı bugün daha iyi anlaşılıyor." dedi. Yıldırım, en büyük hazinenin insan olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "İnsan kalitemizi ve insan sayımızı özetle nüfusumuzu artırmamız lazım. 2025'ten itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız, gelecek 10 yılı 2035'e kadar Nüfus ve Aile Yılı ilan etti. Bu sürede ne olacak? Bugünkü yenileme hızını 2,1'in üzerine çıkarmak. Bu nasıl olacak? Evlilikleri teşvikle olacak, çocuk sahibi olmayı teşvikle olacak, konut destek teşvikleriyle olacak, anaokulu, kreş gibi okul öncesi tesisleri teşvikle olacak. Burada muazzam bütçe planlanıyor ve inşallah bu hayata geçerse 2035'te biz tekrar nüfusun yenileme hızı 2,1'in üzerine çıkmış olacağız. Evlilik yaşı gecikiyor, gittikçe gecikiyor. Kadınlarda 28'e geldi, erkeklerde 30'a geldi. O yaştan sonra evlilikler çok kolay olmuyor. O yüzden evliliği teşvik eden, evlilik yaşlarını en az 2 sene aşağıya çekecek teşviklerde bu program çerçevesinde planlanıyor."

Yolları böldüklerini ve hayatları birleştirdiklerini dile getiren Yıldırım, "Şimdi bölünmüş yollar hayat kurtarıyor. Trafikteki araç sayısı 3 kat, kazalar 3 kat arttı ama trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaş sayısı yüzde 67 azaldı. İşte bölünmüş yolların, otoyolların faydası bu. Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, Çanakkale köprülerini, dünyanın en büyük havalimanını, hızlı trenleri, tünelleri, bölünmüş yolları, havalimanlarını, tersaneleri, deniz limanlarını milletimiz için yaptık. Milletimizin refahı, kalkınması, evlatlarımızın, torunlarımızın çok daha iyi şartlarda yaşamaları için yaptık." ifadelerini kullandı. Yıldırım, "Terörsüz Türkiye"sürecinde kaynakları çok daha verimli kullanacaklarından bahsederek, "Teröre verdiğimiz şehitler ve kayıplarımız inşallah olmayacak. Bakın 2 trilyon dolar terörle mücadeleye kaynak aktardık. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu parayı harcamasaydık, ülke, insanımız için harcasaydık bugünkü Türkiye 3 kat büyüklüğe ulaşacaktı. Bugünkü Türkiye, İtalya'nın düzeyine ulaşacaktı. Kim kazandı? Hiç kimse kazanmadı. İnsanımızı, parasal kaynaklarımızı, zamanı kaybettik ama şimdi artık bunlar geride kaldı. Bundan sonra Türkiye, 86 milyon nüfusuyla sadece Anadolu topraklarında değil Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da ve Orta Doğu'da bütün gönül coğrafyamızda insanlık için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya, üretmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.