        Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta apartmanın balkonundan düşen yaşlı kadın öldü

        Zonguldak'ta apartmanın balkonundan düşen 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 12:20 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:20
        Zonguldak'ta apartmanın balkonundan düşen yaşlı kadın öldü
        Zonguldak'ta apartmanın balkonundan düşen 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Bahçelievler Mahallesi'nde F.K. (85), yaşadığı apartmanın 4. katındaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki otomobilin üzerine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadının cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

