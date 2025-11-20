Zonguldak'ta apartmanın balkonundan düşen yaşlı kadın öldü
Zonguldak'ta apartmanın balkonundan düşen 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Bahçelievler Mahallesi'nde F.K. (85), yaşadığı apartmanın 4. katındaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki otomobilin üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadının cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
