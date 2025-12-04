Madenciler Günü'nde işçiler, çocuklarının okulunda alkışlarla karşılandı
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğünde çalışan madenciler, "4 Aralık Madenciler Günü" dolayısıyla çocuklarıyla eğitim gördükleri okulda buluştu.
TTK Genel Müdürlüğünce hazırlanan programda, madenci elbiseleri ve baretleriyle Karadon Mahallesi'ndeki Ziya Gökalp Ortaokuluna gelen 54 işçiyi, çocukları alkışlarla karşıladı.
"Taş kömürü değil, babamın emeği en değerli enerjimizdir", "Kömürün her zerresi babamın helal kazancının ispatıdır", "Babamın karanlıktaki emeği, bizim aydınlıktaki geleceğimizdir", "İş güvenliği ve insan hayatı her şeyden önemlidir" yazılı dövizler taşıyan çocuklar, babalarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Dövizlerdeki yazıları katılımcılara okuyan çocuklara, çeşitli hediyeler verildi.
Program kapsamında madenciler, TTK çalışanı Kahraman Bekçili'nin fotoğraflarının yer aldığı Karaelmas Fotoğraf Sergisi'ni de gezdi.
Madenci Murat Geme, AA muhabirine, madenciliğin dünyanın en zor mesleklerinden biri olduğunu belirterek, "Yarım aklım içerde, yarım aklım dışarda. Babalık duygusu daha farklı. Alın teriyle çalışmak daha başka oluyor. Alın terini silmek, çoluk çocuğuma helal lokma yerdirmek daha başka. Her zaman çocuklarımın arkasındayım. Büyüsünler, bizim gibi çile çekmesinler diye elimizden gelen katkıyı yapıyoruz." diye konuştu.
Murat Geme'nin 8. sınıfta eğitim gören kızı Fatmanur Buse Geme de babasının ve tüm madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutlayarak, madenci çocuğu olmanın güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.
17 yıllık maden işçisi Murat Bayrak da bu özel günü çocuklara armağan etmek istediklerini belirterek, "Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Geçen hafta yanımıza geldiler, bugün biz onları ziyaret ettik. Çok mutluyuz." dedi.
