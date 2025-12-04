Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Madenciler Günü'nde işçiler, çocuklarının okulunda alkışlarla karşılandı

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğünde çalışan madenciler, "4 Aralık Madenciler Günü" dolayısıyla çocuklarıyla eğitim gördükleri okulda buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 12:55 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Madenciler Günü'nde işçiler, çocuklarının okulunda alkışlarla karşılandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğünde çalışan madenciler, "4 Aralık Madenciler Günü" dolayısıyla çocuklarıyla eğitim gördükleri okulda buluştu.

        TTK Genel Müdürlüğünce hazırlanan programda, madenci elbiseleri ve baretleriyle Karadon Mahallesi'ndeki Ziya Gökalp Ortaokuluna gelen 54 işçiyi, çocukları alkışlarla karşıladı.

        "Taş kömürü değil, babamın emeği en değerli enerjimizdir", "Kömürün her zerresi babamın helal kazancının ispatıdır", "Babamın karanlıktaki emeği, bizim aydınlıktaki geleceğimizdir", "İş güvenliği ve insan hayatı her şeyden önemlidir" yazılı dövizler taşıyan çocuklar, babalarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Dövizlerdeki yazıları katılımcılara okuyan çocuklara, çeşitli hediyeler verildi.

        Program kapsamında madenciler, TTK çalışanı Kahraman Bekçili'nin fotoğraflarının yer aldığı Karaelmas Fotoğraf Sergisi'ni de gezdi.

        Madenci Murat Geme, AA muhabirine, madenciliğin dünyanın en zor mesleklerinden biri olduğunu belirterek, "Yarım aklım içerde, yarım aklım dışarda. Babalık duygusu daha farklı. Alın teriyle çalışmak daha başka oluyor. Alın terini silmek, çoluk çocuğuma helal lokma yerdirmek daha başka. Her zaman çocuklarımın arkasındayım. Büyüsünler, bizim gibi çile çekmesinler diye elimizden gelen katkıyı yapıyoruz." diye konuştu.

        Murat Geme'nin 8. sınıfta eğitim gören kızı Fatmanur Buse Geme de babasının ve tüm madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutlayarak, madenci çocuğu olmanın güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

        17 yıllık maden işçisi Murat Bayrak da bu özel günü çocuklara armağan etmek istediklerini belirterek, "Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Geçen hafta yanımıza geldiler, bugün biz onları ziyaret ettik. Çok mutluyuz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"

        Benzer Haberler

        Madenden çıkıp okula koştular Karaelmasın babaları, tüm yorgunluklarını evl...
        Madenden çıkıp okula koştular Karaelmasın babaları, tüm yorgunluklarını evl...
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü"nü kutladı...
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü"nü kutladı...
        Emekli madenci, çektiği fotoğraflarla mesleğini anlatıyor
        Emekli madenci, çektiği fotoğraflarla mesleğini anlatıyor
        Emine Erdoğan Zonguldak'ta özel eğitim merkezi kampüsü açılışına katıldı (2...
        Emine Erdoğan Zonguldak'ta özel eğitim merkezi kampüsü açılışına katıldı (2...
        Emine Erdoğan Zonguldak'ta özel eğitim merkezi kampüsü açılışına katıldı
        Emine Erdoğan Zonguldak'ta özel eğitim merkezi kampüsü açılışına katıldı
        Milli Eğitim Bakanlığı birim amirleri, Zonguldak'ta saha ziyareti yaptı
        Milli Eğitim Bakanlığı birim amirleri, Zonguldak'ta saha ziyareti yaptı