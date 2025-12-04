Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Özçelik ve Aydın, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Faruk Özçelik ile Ahmet Aydın, Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 17:42 Güncelleme: 04.12.2025 - 17:42
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Özçelik ve Aydın, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Faruk Özçelik ile Ahmet Aydın, Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

        Bir dizi program için kente gelen Özçelik ve Aydın, ilk olarak Zonguldak Valiliğini ziyaret etti. Vali Osman Hacıbektaşoğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcıları, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti.

        Aydın, burada yaptığı konuşmada, Zonguldak'ın alın terinin, emeğin ve fedakarlığın şehri olduğunu, ülkenin gelişimi, güçlenmesi ve kalkınmasında çok ciddi gayretinin olduğunu belirtti.

        "Madencilik yerin altına bir umutla inen, ülkesine en zor şartlar altında dahi hizmet veren ve gerçekten emeğini, alın terini kömür karasıyla adeta yoğuran bir kent." diyen Aydın, madenciliğin bu anlamda kutlu bir meslek olduğunu söyledi.

        Madenciliğin uzun yıllar içerisinde ciddi mesafe aldığını anlatan Aydın, "Madencilerin bu gelişime katkısı var. Madencilerin zor şartlar altında çalıştığını biliyoruz. Biz de bu zorlukları kolaylaştırmak, emeğin hakkını vermek, güvenli bir çalışma ortamında onları çalıştırmak maksadıyla bir dizi kolaylaştırıcı düzenlemeler de yaptık geçmişten bugüne." ifadelerini kullandı.

        Özçelik de madenin başkentinde olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Elimizden geldiğince sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Bir dayanışma, kaynaşma içerisinde inşallah hep birlikte bu işi en güzel, en yüksek noktaya taşımaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Özçelik ve Aydın'a madenci heykeli takdim etti. Özçelik ve Aydın da Çağlayan'a çeşitli hediyeler verdi.

        Genel Maden İşçileri Sendikası, Amelebirliği ve Türkiye Taşkömürü Kurumunu (TTK) ziyaret eden Özçelik ve Aydın, daha sonra TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğünde karşılandı.

        Özçelik ve Aydın'a, burada madenciler tarafından çorba ikram edildi. Daha sonra yerin 320 metre altındaki kömür ocağında maden işçileriyle görüşen Özçelik ve Aydın, çalışanların sorunları ve taleplerini dinledi.

