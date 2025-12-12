Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası başladı

        9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, Zonguldak'ta başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 17:30 Güncelleme: 12.12.2025 - 17:30
        9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası başladı
        9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, Zonguldak'ta başladı.

        Türkiye Judo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kozlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 7 ülke ve 37 ilden 1280 sporcu katılıyor.

        Süper minikler ve minikler kategorisinde müsabakalarla başlayan organizasyon, 14 Aralık'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

