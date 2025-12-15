Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Karadeniz Ereğli ve Kozlu ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 156 tabanca fişeği, 19 pompalı tüfek fişeği ve 13 bin 975 lira ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 3'üne "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.A, M.O, E.B, E.K. ile N.N.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.