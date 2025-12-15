Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 10:43 Güncelleme: 15.12.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Karadeniz Ereğli ve Kozlu ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 156 tabanca fişeği, 19 pompalı tüfek fişeği ve 13 bin 975 lira ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 3'üne "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.A, M.O, E.B, E.K. ile N.N.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        15 hesaba erişim engeli
        15 hesaba erişim engeli
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme

        Benzer Haberler

        İstanbul'dan Ereğli'ye 3 bin adet extacy uyuşturucu getiren sevgililer yaka...
        İstanbul'dan Ereğli'ye 3 bin adet extacy uyuşturucu getiren sevgililer yaka...
        9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası sona erdi
        9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası sona erdi
        "Eşime neden baktın" diyen genci öldüren zanlı tutuklandı
        "Eşime neden baktın" diyen genci öldüren zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan...
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan...
        'Eşime neden baktın' dediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü (2)
        'Eşime neden baktın' dediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü (2)
        Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı