Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Madencilerin "kara elmas" mesaisi, fotoğraf karelerinde ölümsüzleşiyor

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta kömürün yer üstüne yolculuğunu fotoğraf karelerine yansıtan Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) görevli Kahraman Bekçili, meslektaşlarının mesaisine objektifiyle tanıklık ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 11:10 Güncelleme: 15.12.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Madencilerin "kara elmas" mesaisi, fotoğraf karelerinde ölümsüzleşiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta kömürün yer üstüne yolculuğunu fotoğraf karelerine yansıtan Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) görevli Kahraman Bekçili, meslektaşlarının mesaisine objektifiyle tanıklık ediyor.

        Çocuk yaşlarda dedesinin anlattığı madenci hikayeleriyle büyüyen evli ve bir çocuk babası 39 yaşındaki Bekçili, aileden birinin maden ocağında çalışmasına dedesi sıcak bakmasa da 2009 yılında işçi alımı yapan TTK'ye başvuruda bulundu, kurada isminin çıkmasının ardından TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde yer altı işçisi olarak çalışmaya başladı.

        İşten kalan zamanlarında çocukluktan bu yana ilgilendiği fotoğraf sanatıyla birçok farklı alanda kareler çeken Bekçili, aynı zamanda özel maden ocaklarında işçilerin zorlu çalışma koşullarını ve kömürün çıkarılma sürecini fotoğrafladı.

        Maden ocaklarından çektiği fotoğraflarla 2012 yılından itibaren ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarına katılan Bekçili, aldığı derecelerle kurum yetkililerin dikkatini çekti. Daha sonra genel müdürlük bünyesindeki basın bölümünde görev alan Bekçili, kurumun tüm müesseselerin yer altı ve yer üstü fotoğraflarını çekti.

        Madencilerin zorlu mesailerinin yanı sıra "mutlak karanlık" olarak nitelendirdikleri dehlizlerde çıkarttıkları kömürün yer üstüne yolculuğunu fotoğraf karelerinde ölümsüzleştiren Bekçili, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda 40'ın üzerinde ödül kazandı.

        Aynı zamanda Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu-Federation Internationale de l'Art Photographique (FIAP) tarafından layık görülen AFIAP ünvanına sahip Bekçili, açtığı birçok sergiyle madencilik kültürünü insanların öğrenmesini sağlıyor.

        - "Bu şehrin insanı madencilik kültürüyle büyümüş"

        Bekçili, AA muhabirine, dedesinin madencilikle ilgili anlattığı hikayelerle büyüdüğünü söyledi.

        Madenciliğin zor bir meslek olduğunu belirten Bekçili, "Dedem, 'Madencilik çoluk çocuğuma nasip olmasın.' demiş. Hatta amcam madenci olmak için kurada çıkmış ancak yer altından çıkan insanları görünce vazgeçmiş. Dedemden hikayeleri dinlerdim, merakım vardı. Bu şehrin insanı madencilik kültürüyle büyümüş, o kültürde yoğrulmuş." dedi.

        Fotoğraf sevgisinin çocuk yaşlarda başladığını, komşusunun fotoğraf makinesiyle fotoğraflar çektiğini anlatan Bekçili, yıllar içerisinde bunun tutkuya dönüştüğünü, özel sektör madenciliğinde fotoğraflar çektiğini, 2012'den itibaren ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaya başladığını, bu durumun da genel müdürlüğün dikkatini çektiğini belirtti.

        Bekçili, 2009 yılında başladığı TTK'de 5 yıl aktif olarak madende çalıştığını, daha sonra genel müdürlük bünyesinde basın bölümünde görev yapmaya başladığını, şu anda kurumun tüm işletmelerinin yer altı ve yer üstü fotoğraflarını çektiğini kaydetti.

        Kentte yer altı koşullarını şimdiye kadar bu denli fotoğraflayanın bulunmadığını anlatan Bekçili, "Yer altında 5 yıllık çalışma sürecimde, 'Bu koşulları, emeği, kömürün nasıl çıktığını yer üstüne nasıl gösterebiliriz?' düşüncesi içerisindeydim. Emek yoğun bir meslek. Bunu ülke insanına göstermemiz için kafamda kurguluyordum. Genel müdürlüğe geldikten sonra tüm müesseselerin fotoğrafları çekmeye başladım." diye konuştu.

        Yer altının çok farklı bir ortam olduğunu, pek çok insanın bunu bilmediğine değinen Bekçili, "Kömürün karasıyla fotoğrafın ışığını birleştirerek insanların yer altını görmesini sağlıyorum. Daha çok insanlara ulaşmayı hedefliyorum. İnsanlara fotoğraflarım değişik geliyor, sergilerime ilgi büyük. İnsanlar madencilik kültürünü görüyorlar, öğreniyorlar." ifadelerini kullandı.

        Bekçili, TTK tahlisiye ekibinde olduğunu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği illerde arama kurtarma çalışmalarında yer aldığını, madencilerle pek çok cana umut olduklarını ve bu süreçte madencilerin kurtarma çalışmalarını da fotoğrafladığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        15 hesaba erişim engeli
        15 hesaba erişim engeli
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor

        Benzer Haberler

        Alaplı'da pat pat kazası: 2 yaralı
        Alaplı'da pat pat kazası: 2 yaralı
        Alaplı'da köylere ücretsiz cenaze desteği
        Alaplı'da köylere ücretsiz cenaze desteği
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        İstanbul'dan Ereğli'ye 3 bin adet extacy uyuşturucu getiren sevgililer yaka...
        İstanbul'dan Ereğli'ye 3 bin adet extacy uyuşturucu getiren sevgililer yaka...
        9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası sona erdi
        9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası sona erdi
        "Eşime neden baktın" diyen genci öldüren zanlı tutuklandı
        "Eşime neden baktın" diyen genci öldüren zanlı tutuklandı