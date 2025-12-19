Zonguldak'ta bıçaklı kavgada akrabasını öldüren şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta bıçaklı kavgada akrabasını öldüren zanlı tutuklandı.

Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde dün çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden S.A'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemi altında adliyeye götürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, M.D. adliye sevki sırasında 3 kişinin kendisine saldırdığını, kendini korumak için S.A'yı öldürdüğünü söyledi.

Dün Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde, M.D. (44) ile akrabası S.A. (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.D, S.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.A. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.