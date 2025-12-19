Habertürk
Habertürk
        Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada akrabasını öldüren şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 18:43 Güncelleme: 19.12.2025 - 18:43
        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada akrabasını öldüren zanlı tutuklandı.

        Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde dün çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden S.A'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Güvenlik önlemi altında adliyeye götürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Öte yandan, M.D. adliye sevki sırasında 3 kişinin kendisine saldırdığını, kendini korumak için S.A'yı öldürdüğünü söyledi.

        Dün Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde, M.D. (44) ile akrabası S.A. (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.D, S.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı.

        Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.A. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

