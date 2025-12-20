Zonguldak'ta eski karısı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde, S.G. ile eski karısı Ö.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ö.G, S.G'yi göğüs ve sırt bölgesinden bıçakla yaraladı.

