Zonguldak'ta eski karısı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eski karısı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.
Karşıyaka Mahallesi'nde, S.G. ile eski karısı Ö.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ö.G, S.G'yi göğüs ve sırt bölgesinden bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan S.G, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheli kadın, polis ekiplerince yakalandı.
