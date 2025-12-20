Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta eski karısı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eski karısı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 20:41 Güncelleme: 20.12.2025 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta eski karısı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eski karısı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

        Karşıyaka Mahallesi'nde, S.G. ile eski karısı Ö.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ö.G, S.G'yi göğüs ve sırt bölgesinden bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan S.G, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan şüpheli kadın, polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        20 yıl sonra ilki başardı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu

        Benzer Haberler

        Çaycuma'da otomobil takla atarak durabildi: 1 yaralı
        Çaycuma'da otomobil takla atarak durabildi: 1 yaralı
        Devrek'te boşandığı eşi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı
        Devrek'te boşandığı eşi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı
        Zonguldak merkezli "sınavsız ehliyet" dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözalt...
        Zonguldak merkezli "sınavsız ehliyet" dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözalt...
        'Sınavsız ehliyet' vaadiyle dolandırıcılık; 3 tutuklama
        'Sınavsız ehliyet' vaadiyle dolandırıcılık; 3 tutuklama
        Zonguldak'ta sıcaklıkların mevsim normallerini aşması avlanan balık miktarı...
        Zonguldak'ta sıcaklıkların mevsim normallerini aşması avlanan balık miktarı...
        Zonguldak'ta hamsi yoğunluğu yaşandı, palamut çıkmadı Zonguldak'ta balıkçıl...
        Zonguldak'ta hamsi yoğunluğu yaşandı, palamut çıkmadı Zonguldak'ta balıkçıl...