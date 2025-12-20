Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta sıcaklıkların mevsim normallerini aşması avlanan balık miktarını düşürdü

        Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle balık avı sezonu durgun geçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 13:17 Güncelleme: 20.12.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta sıcaklıkların mevsim normallerini aşması avlanan balık miktarını düşürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle balık avı sezonu durgun geçiyor.

        Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Liman Müdürü Bülent Aksu, gazetecilere, sezonun başında palamut avının olmayacağını, avcılığın ağırlıklı hamsi üzerinden gerçekleşeceğini öngördüklerini söyledi.

        Sezon boyunca yaklaşık 500 ton av gerçekleştiğini, kötü bir balık sezonu geçirdiklerini ifade ederek, "Aralık ayındayız, normalde kar yağması gerekirken deniz suyu sıcaklıkları hala yüksek. Sebep olarak bunları düşünüyoruz." diye konuştu.

        Aksu, hamsinin göç balığı olduğunu aktararak, belirli dönemlerde Zonguldak açıklarında avlandığını, daha sonra Karadeniz kıyıları boyunca ilerleyerek Gürcistan'ın Batum bölgesine kadar ulaştığını, sezonun bu şekilde sona erdiğini ifade etti.

        Bu sezonun genel olarak beklentilerin altında geçtiğini belirten Aksu, geçen yılla kıyaslandığında avlanan balık miktarının yaklaşık beşte bire düştüğünü, önceki sezonda palamut, istavrit, çinekop ve hamsi gibi türlerde çeşitliliğin çok daha fazla olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran ifade verdi! 2 saat sürdü
        Saran ifade verdi! 2 saat sürdü
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Bu belirtilere dikkat!
        Bu belirtilere dikkat!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta hamsi yoğunluğu yaşandı, palamut çıkmadı Zonguldak'ta balıkçıl...
        Zonguldak'ta hamsi yoğunluğu yaşandı, palamut çıkmadı Zonguldak'ta balıkçıl...
        Balıkçılar, Karadeniz'de umduklarını bulamadı; hamsi dışında çeşit yok
        Balıkçılar, Karadeniz'de umduklarını bulamadı; hamsi dışında çeşit yok
        Yanan evden mahsur kalan papağanı itfaiye kurtardı
        Yanan evden mahsur kalan papağanı itfaiye kurtardı
        Zonguldak'ta alevler geceyi aydınlattı, itfaiye papağanı yangın ortasından...
        Zonguldak'ta alevler geceyi aydınlattı, itfaiye papağanı yangın ortasından...
        Zonguldak'ta bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Zonguldak'ta bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Zonguldak'taki bıçaklı cinayetin zanlısı tutuklandı
        Zonguldak'taki bıçaklı cinayetin zanlısı tutuklandı