Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Zonguldak'ta iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 23:47 Güncelleme: 19.12.2025 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Mithatpaşa Mahallesi Pınar Sokak'taki iki katlı bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında evin çatısında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altın çocuklar!
        Altın çocuklar!
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        İddianamede sarsıcı ifade
        İddianamede sarsıcı ifade
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        Zonguldak'taki bıçaklı cinayetin zanlısı tutuklandı
        Zonguldak'taki bıçaklı cinayetin zanlısı tutuklandı
        Parkta yeğeninin eşini öldüren şüpheli, daha önce de eniştesini öldürmüş (2...
        Parkta yeğeninin eşini öldüren şüpheli, daha önce de eniştesini öldürmüş (2...
        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada akrabasını öldüren şüpheli tutuklandı
        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada akrabasını öldüren şüpheli tutuklandı
        Tios Antik Kentinde 5 yıl devam eden kazılar tamamlandı
        Tios Antik Kentinde 5 yıl devam eden kazılar tamamlandı
        Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü annesinin cenaze namazını kıldırdı
        Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü annesinin cenaze namazını kıldırdı
        BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bahadır'a ulusal düzeyde önemli görev
        BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bahadır'a ulusal düzeyde önemli görev