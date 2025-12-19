Zonguldak'ta bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Zonguldak'ta iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Mithatpaşa Mahallesi Pınar Sokak'taki iki katlı bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında evin çatısında hasar oluştu.
