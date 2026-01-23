Habertürk
        Danıştay Başkanı Yiğit, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

        Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ve Alaplı ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Giriş: 23.01.2026 - 16:24 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:24
        Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ve Alaplı ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        İlk olarak Alaplı Kaymakamlığı ziyaret eden Yiğit, Kaymakam Selçuk Köksal ve daire müdürleri tarafından karşılandı.

        Öğrencilerin çiçek takdim ettiği Yiğit, Kaymakam Köksal ile bir süre görüşmesinin ardından Alaplı Adliyesini ziyaret etti.

        Daha sonra Alaplı Belediyesine geçen Yiğit, Başkan Nuri Tekin'den belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Cuma namazını kent merkezindeki Merkez Camisi'nde kılan Yiğit, esnafla selamlaşıp vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

        Yiğit, daha sonra Karadeniz Ereğli Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Fatih Yılmaz ile görüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

