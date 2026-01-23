Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta kaza sonrası dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde dereye düşen aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 12:48 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta kaza sonrası dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde dereye düşen aracın sürücüsü yaralandı.


        Bakacakkadı'da F.S'nin kullandığı 06 FT 8129 resmi plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak 20 metre yüksekliğindeki köprüden dereye düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü F.S, polis ekiplerince araçtan çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan F.S'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazada hasar oluşan araç ise vinçle dereden çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Hayat durdu! Yoğun kar yağışında mahsur kaldılar
        Hayat durdu! Yoğun kar yağışında mahsur kaldılar
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!

        Benzer Haberler

        Yüksek enerjili ve işlenmiş gıdalar beynin ödül sistemini tetikleyerek hedo...
        Yüksek enerjili ve işlenmiş gıdalar beynin ödül sistemini tetikleyerek hedo...
        Genel Maden İşçileri Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı ya...
        Genel Maden İşçileri Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı ya...
        Zonguldak'ta 5 kaçak maden ocağı imha edildi
        Zonguldak'ta 5 kaçak maden ocağı imha edildi
        Vali Hacıbektaşoğlu Çaycuma heyetini kabul etti
        Vali Hacıbektaşoğlu Çaycuma heyetini kabul etti
        Zonguldak'ta tezgahlar istavritle şenlendi
        Zonguldak'ta tezgahlar istavritle şenlendi
        Zonguldak'ta müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Zonguldak'ta müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi