        Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Zonguldak'ta müstakil evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 16:55 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:55
        Zonguldak'ta müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Zonguldak'ta müstakil evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

        Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yoğun dumanın oluştuğu evde yalnız yaşayan E.A. itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen E.A. hastaneye kaldırıldı.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

