Zonguldak'ta müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yoğun dumanın oluştuğu evde yalnız yaşayan E.A. itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen E.A. hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
