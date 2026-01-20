Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta bir ev heyelanda zarar gördü

        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle bir evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 16:40 Güncelleme: 20.01.2026 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta bir ev heyelanda zarar gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle bir evde hasar oluştu.

        Kentte etkili olan kar ve sağanağın ardından Mithatpaşa Mahallesi Pınar Sokak'ta toprak zeminde kayma meydana geldi.

        Yumuşayan taşlık ve toprak alandan kopan kütleler iki katlı bir evin zemin katına girdi.

        Heyelan sonucu elektrik direğinde devrilme riski oluştu, ana hat su borusu zarar gördü.

        İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, enerji şirketi ve Zonguldak Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, hasarın meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alarak onarım çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Kanser hastası kadına köy hizmetleri ekipleri yetişti
        Kanser hastası kadına köy hizmetleri ekipleri yetişti
        Ölü bulunan adliye çalışanı defnedildi
        Ölü bulunan adliye çalışanı defnedildi
        Samsunsporlu eski futbolcu Muzaffer Badalıoğlu, Zonguldak'ta anıldı
        Samsunsporlu eski futbolcu Muzaffer Badalıoğlu, Zonguldak'ta anıldı
        Alaplı'da jandarmadan kadına şiddete karşı tek dokunuş
        Alaplı'da jandarmadan kadına şiddete karşı tek dokunuş
        Samsunspor'un 37 yıl önce trafik kazasında ölen futbolcusu Zonguldak'ta anı...
        Samsunspor'un 37 yıl önce trafik kazasında ölen futbolcusu Zonguldak'ta anı...
        Kayıp adliye çalışanı ölü bulundu
        Kayıp adliye çalışanı ölü bulundu