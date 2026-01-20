Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Samsunspor'un 37 yıl önce trafik kazasında ölen futbolcusu Zonguldak'ta anıldı

        Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu için memleketi Zonguldak'ta anma programı düzenlendi.

        Giriş: 20.01.2026 - 14:02 Güncelleme: 20.01.2026 - 14:02
        Samsunspor'un 37 yıl önce trafik kazasında ölen futbolcusu Zonguldak'ta anıldı
        Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu için memleketi Zonguldak'ta anma programı düzenlendi.

        Zonguldak Asri Mezarlığı'ndaki törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Daha sonra Badalıoğlu'nun mezarına karanfil bırakıldı.

        Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, başta Muzaffer Badalıoğlu olmak üzere hayatını kaybeden sporculara Allah'tan rahmet diledi.

        Badalıoğlu'nun Zonguldak'ın değerli bir sporcusu olduğunu dile getiren Erdem, "Örnek olmasını, futbolcularımıza da örnek teşkil etmesini diliyorum." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı da Badalıoğlu'nun değerli bir spor adamı olduğunu belirterek, "Gençlere, çalışkanlığıyla, disipliniyle örnek olmaya, camialarımıza ışık tutmaya devam etmekte. Ruhu şad, makamı ali, cennet olsun." ifadesini kullandı.

        Tören sonunda, programa katılanlara Zonguldak Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından helva dağıtıldı.

        - Havza'da yaşanan kaza

        Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için 20 Ocak 1989'da yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs, Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışmış, kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti.

