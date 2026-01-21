Arkadaşının oğluna ödevinde yardım için başladığı kartondan maket yapımı tutkusu oldu

FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ta yaşayan Kenan Güney, 10 yıl önce merak sardığı kartondan maket yapımı için evinin bir köşesini mini atölyeye çevirdi.



Genel Maden İşçileri Sendikası'nda muhaberat şefi olan 65 yaşındaki Güney, bir arkadaşının oğlunun dönem ödevine yardımcı olmak için kartondan maket yaptı.



Bu uğraşa ilgisi ve yeteneğinin olduğunu fark eden Güney, Selanik'teki Atatürk Evi'nin kartondan maketini tasarladı.



Çalışmasının beğenilmesi üzerine bu alana yoğunlaşan Güney, evinin bir köşesinde mini atölye oluşturarak aradan geçen zamanda ev, stadyum, araba gibi yüzlerce maket ortaya çıkardı.



Uğraşısı zamanla tutkuya dönüşen Güney, kartondan maket yaparak hem günlük hayatın temposundan kurtuluyor hem de yaptığı ürünleri çevresindekilere hediye ederek onları sevindiriyor.



- "Maket yapımı benim için terapi gibi"



Kenan Güney, AA muhabirine, uğraşısını uzun yıllardır severek sürdürdüğünü söyledi.



Kartondan maket yapımına başlama serüveninden bahseden Güney, "Bundan maddi anlamda bir menfaatim yok. Yaptığım maketleri eşime, dostuma, çocuklara veriyorum. Vakit geçirmek için yaptığım çalışmalarım bunlar." dedi.



Güney, karton ile reklamcılık sektöründe kullanılan "dekota" denilen atık köpük ve diğer malzemeleri çevresinden temin ettiğini belirterek, "'Onları çöpe atmayın, bana verin.' diyorum. Onları değerlendiriyorum. Yaptığım maketlerin camlarında, kapılarında, çerçevelerinde kullanıyorum." diye konuştu.



Maketlerinin çevresindekiler tarafından beğenildiğini anlatan Güney, "Çok hoşlarına gidiyor. Ben de onları kırmıyorum, onlara, çocuklarına yapıp hediye ediyorum." dedi.



Güney, bir maketi yaklaşık 2 saatte tamamladığını dile getirerek, pratik kazandıkça hızlandığını kaydetti.



Evinin bir odasını atölyeye dönüştürdüğünü belirten Güney, "Bu benim özel zevkim. Hafta sonlarını bu odada geçirerek günümü değerlendiriyorum. İşten kalan zamanlarımda bunları yapıyorum." ifadesini kullandı.



Güney, en büyük hayalinin ise çalışma hayatını sonlandırdıktan sonra tamamen kendi tasarımına dayanan, hayalindeki evin maketini yapmak olduğunu söyledi.



İnsanların yapamayacağı hiçbir şey olmadığını vurgulayan Güney, "'Gelin beni biraz izleyin.' diyorum. Arkadaşlarıma da gösterdim nasıl yaptığımı, onlar da çalışmaya başladılar." dedi.



Güney, maket yapımının kendisi için adeta terapi gibi olduğunu anlatarak, "İş yerinde yoğun çalıştığımız zamanlar oluyor. Hafta sonunda evde bunları yaptığım zaman beynimi dinlendiriyorum. Başkaları doğaya çıkar ama ben bunları yaparak kafamı dağıtıyorum ve huzur buluyorum." şeklinde konuştu.

