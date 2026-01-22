Genel Maden İşçileri Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı yapıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.



Sendikadan yapılan açıklamada, toplantının GMİS Genel Merkezi'nde Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, Kurul üyelerinin, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki göstermek amacıyla Türk bayrağı açtığı kaydedildi.



Ay yıldızlı bayrağa yönelik saldırı ve provokasyonun kınandığı aktarılan açıklamada, "Sendikamız ve maden işçileri, ülkemizin güvenliğine ve halkımızın huzuruna yönelik gerçekleştirilebilecek her türlü girişime karşı devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.



Madenciliğin dünyanın en ağır ve tehlikeli iş kolu olduğuna işaret edilen açıklamada, tüm iş yerlerinde önceliğin işçi sağlığı ve iş güvenliği olduğu vurgulandı.





Açıklamada, bu nedenle Başkanlar Kurulunun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince TTK'ye bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez ve Armutçuk müesseselerinde iş sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle "Acil Geçici İş Durdurma Kararı" alınmasının ardından, buralarda üretimin durdurulması konusuna da aynı hassasiyetle yaklaştığı ifade edildi.



Kurulun ilk andan itibaren süreci yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerle sürekli iletişim halinde bulunmaktadır ve müesseselerimizde üretime mümkün olan en kısa sürede geçilebilmesi için işçi sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eksikliklerin bir an önce giderilmesi ve mevzuatta farklı yorumlara yol açan hususların bir an önce düzeltilmesi için çalışmaların ivedilikle tamamlanması yönündeki taleplerini ifade etmiştir."



Açıklamada, Başkanlar Kurulunun, iş durdurma sürecinde maden işçilerinin mağdur olmaması için gerekli görüşme ve girişimlerde bulunduğu, işçilerin süreçle ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmesine devam edileceği belirtildi.

