        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de servis aracının çarpması sonucu ölen ilkokul öğrencisi Zonguldak'ta defnedildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden ilkokul 1. sınıf öğrencisi, Zonguldak'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:52 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:52
        Cumhuriyet Mahallesi'nde dün öğrenci taşıyan İ.C. idaresindeki 41 P 3597 plakalı servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren ilkokul 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'nun cenazesi, Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyüne getirildi.

        Burada helallik alınması, Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Tabakoğlu'nun cenazesi, Merkez Ulu Cami'de kılınan namaz sonrası köy mezarlığına defnedildi.

        Törene, Tabakoğlu'nun aile ve yakınlarının yanı sıra köy sakinleri katıldı.

        Köy muhtarı Hasan Kuzucu, gazetecilere, "Çocuk birinci sınıfa gidiyor. Her gün okulun bahçesine giren servis o gün girmiyor. Çocuk da arabasına binmek için başka bir arabaya biniyor yanlışlıkla. İnip kendi arabasının peşinden koşuyor. O anda geri geri gelen bir servis arabası yavrumuzu çiğniyor. Kendi servisi bırakıp gitmiyor, biraz uzaktaymış. Unutuyor yani onu okulda." ifadelerini kullandı.

        - Olay

        Cumhuriyet Mahallesi'nde dün öğrenci taşıyan İ.C. idaresindeki 41 P 3597 plakalı servis aracı, 2232. Sokak'tan 2230. Sokak'a dönerken ilkokul 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'na çarpmış, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde yaşamını yitiren Tabakoğlu'nun cenazesi, Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Sürücü İ.C, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

