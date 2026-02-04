Habertürk
        Zonguldak'ta "Bilim Kafe" etkinliğinde deprem bilinci ele alındı

        Zonguldak'ta "Bilim Kafe" etkinliğinde deprem bilinci ele alındı

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Bilim İletişimi Ofisince düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliğinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı, toplumda afet bilincinin artırılmasına yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 14:48 Güncelleme: 04.02.2026 - 14:48
        Zonguldak'ta "Bilim Kafe" etkinliğinde deprem bilinci ele alındı
        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Bilim İletişimi Ofisince düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliğinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı, toplumda afet bilincinin artırılmasına yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kozlu ilçesine bağlı Fatih Sitesi Mahallesi'nde düzenlenen "6 Şubat Depremleri: Deprem Bilinci ve Farkındalık" başlıklı programın moderatörlüğünü BEUN Bilim İletişimi Ofisi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Melek Toparlak Şahin yaptı.

        Programda, AFAD'ın görev sorumlulukları, afet anında yürütülen ilk müdahale süreçleri, deprem sırasında ve sonrasında doğru davranış biçimleri, toplumda yaygın görülen riskli ve hatalı uygulamalar, arama kurtarma çalışmalarında madencilerin sahadaki rolleri ve deneyimleri, yerel ölçekte hazırlık düzeyi, afet anında bireysel ve toplumsal bilinç, gönüllülük süreçleri ve afet farkındalığının artırılmasına yönelik konular ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, üniversite ile toplum arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        AFAD İl Müdürü Ali Kartal da kurum olarak amaçlarının, afet yaşandıktan sonra değil, afet öncesinde yürütülen koordinasyon ve hazırlık çalışmalarıyla sahada yer almak olduğunu kaydetti.

        Olası afetlerde can ve mal kaybının en aza indirilmesinin hedeflendiğini aktaran Kartal, AFAD bünyesinde 7 gün 24 saat görev yapan ekip bulunduğunu ifade etti.

        TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü Elektromekanik Nezaretçisi Şefi Dursun Nazlı ise yer altında edindikleri tecrübenin, afet bölgelerinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarına önemli katkı sağladığını bildirdi.

        Emekli maden işçisi ve Dilaver Mahallesi Muhtarı Bülent Bektaş da deprem haberini alır almaz ekip olarak gerekli malzemeleri toplayıp araçlarla vakit kaybetmeden yola çıktıklarını aktardı.

        Programa sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

